Come rendere la casa più fresca in estate

L’estate è una stagione meravigliosa, fatta di giornate lunghe, sole e vita all’aperto, ma quando il caldo si fa opprimente, le notti diventano insonni e l’afa sembra entrare in ogni angolo, è piacevole trasformare la propria casa in un rifugio fresco e confortevole. Come riuscirci senza dover per forza ricorrere al climatizzatore? Occorrono accorgimenti intelligenti e strategie a basso costo per giocare d’anticipo, mantenendo le stanze fresche e accoglienti. Trasformare la casa in un luogo felice estivo è più facile di quanto si pensi.

Gestione della luce e del calore solare

La prima e più importante regola è quella di non far entrare il caldo perché la fonte principale di surriscaldamento sono proprio i raggi solari che battono su vetri e pareti. Durante le ore più calde, quindi, è consigliabile di abbassare tapparelle e persiane, specialmente sulle finestre esposte a sud e ovest: queste agiscono come uno scudo che impedisce ai raggi solari di penetrare e riscaldare vetri, infissi e, di conseguenza, interni.

Anche le tende fanno la loro parte: quelle di colore chiaro, come bianco e beige, sono perfette perché riflettono la luce anziché assorbirla. È bene scegliere tessuti leggeri e naturali come lino e cotone, e se si vuole fare un investimento a lungo termine, valutare delle tende da sole esterne, ottime per bloccare il calore prima ancora che raggiunga i vetri.

Corretta ventilazione

Un altro importante fattore nella lotta contro l’afa è la corretta circolazione dell’aria: nelle ore più fresche, come la mattina presto o la sera tardi, è importante spalancare le finestre su lati opposti della casa, in questo modo l’aria calda accumulata durante il giorno verrà spinta fuori, lasciando spazio a una brezza più piacevole. Al contrario, tenere le finestre aperte quando fuori ci sono 40 gradi è un errore che farà solo entrare più afa. Per favorire ulteriormente il movimento dell’aria e ottenere un sollievo immediato, si può fare affidamento a moderni ventilatori per la casa : questi, oltre ad essere una soluzione economica ed efficiente, sono anche incredibilmente versatili. Occorre posizionarli strategicamente, ad esempio vicino a una finestra aperta nelle ore serali per spingere l’aria fresca all’interno, o utilizzarli in combinazione ad un panno umido posto nelle vicinanze per un effetto rinfrescante.

Arredamento e abitudini quotidiane

Talvolta sono i dettagli a fare la differenza: anche l’arredamento e le abitudini quotidiane possono contribuire in modo significativo a mantenere la casa più fresca, come limitare l’uso degli elettrodomestici che generano più calore (come ad esempio forno, lavastoviglie e ferro da stiro) nelle ore più fresche della giornata. Se si hanno ancora le vecchie lampadine a incandescenza, si può sostituirle con quelle a LED per risparmiare sulla bolletta, ma anche per ridurre il calore emesso.

Per quanto riguarda l’arredo, è bene preferire fibre naturali e traspiranti, anche per le lenzuola: cotone e lino saranno ottimi alleati per notti serene. Infine, un tocco di verde: qualche pianta da interno non solo arreda, ma aiuta a umidificare e rinfrescare l’aria in modo del tutto naturale.