Vita digitale semplificata: le tecnologie che migliorano l’organizzazione aziendale

Per crescere, le aziende di oggi hanno bisogno più che mai di rivolgere il proprio sguardo al futuro, e questo vuol dire porsi degli obiettivi di sviluppo, anche ambiziosi. La vita digitale semplificata avviene con l’adozione di strumenti tecnologici avanzati che eliminano alla base qualsiasi fraintendimento.

L’efficienza passa così da soluzioni all’avanguardia come il risponditore automatico telefono fino all’uso di piattaforme per facilitare la comunicazione aziendale senza perdersi alcun messaggio.

H2: Software di project management

Hanno modificato profondamente il nostro modo di lavorare: i software di project management servono nel momento in cui abbiamo la necessità di assegnare dei compiti, dei progetti o delle mansioni a coloro che se ne occuperanno, con l’opportunità di verificare ogni fase del processo.

Diamo così un occhio alla pianificazione e alla tabella di marcia, l’avvicinarsi della scadenza è sotto il nostro controllo e l’esecuzione avviene in modo lineare, senza particolari intoppi. Ognuno sa cosa deve fare, come svolgerlo e – soprattutto – conosce la data di consegna. Una metodologia innovativa.

H2: Assistenti digitali e AI Assistant

Ormai è chiaro che l’Intelligenza Artificiale stia sempre di più entrando nelle vite di tutti noi, al lavoro come a casa. Le imprese hanno capito subito le potenzialità di un’intelligenza che non deve essere vista come superiore, ma una sorta di “plus” da affiancare all’ingegno umano.

Non sorprende, quindi, che si preferiscano soluzioni come l’assistente digitale, il chatbot predittivo: è avanzato, dispone di tutte le funzionalità tipiche dell’AI, quindi dà una risposta automatica, instrada le chiamate, pianifica gli appuntamenti e, grazie ai dati in suo possesso, serve per analizzare le conversazioni. Il call assistant è tra le tecnologie per una vita digitale molto più semplificata nelle aziende, sia fisiche quanto digitali stesse.

H2: Piattaforme per la comunicazione aziendale

Un canale di comunicazione aziendale serve sempre, perché la trasmissione di informazioni da un membro all’altro – dipendenti, dirigenti, manager – è alla base della struttura stessa di un’impresa.

Grazie alle piattaforme per la comunicazione aziendale, nessuno perde messaggi, dati, informazioni, avvisi. Non è nemmeno quindi necessario parlarsi a voce, o richiedere un meeting dell’ultimo minuto, in quanto il coordinamento e la collaborazione avvengono nella piattaforma.

Si lavora in sinergia, si punta a una produttività snella e, sì, siamo scevri da qualsiasi giudizio, perché un messaggio è (quasi) sempre neutrale: chi quindi teme delle incomprensioni, riscopre un nuovo modo di comunicare, più moderno e immediato.

H2: CRM

Veniamo a una delle tecnologie che più negli ultimi anni, probabilmente, hanno modificato l’approccio delle aziende, poiché stiamo parlando di un software professionale, il Customer Relationship Management.

Oggi siamo consci del valore dei dati, e le imprese di certo sono una fonte inesauribile di informazioni. Con un CRM, esiste la possibilità di mappare tutti questi dati per scovare pattern, per investire in nuove strategie di marketing molto più su misura.

Così le aziende scelgono di focalizzarsi sui clienti e sulla loro fidelizzazione sfruttando le tecnologie più appropriate. Anche in questo caso la parola chiave, come suggerito prima, è proprio su “misura”: poiché ogni impresa ha un suo core business, il CRM personalizzato aiuta di certo a semplificare numerose attività con lo scopo di rafforzare l’azienda stessa, il rapporto con la clientela e, non ultimo naturalmente, il fatturato.