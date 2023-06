Mutui, ABI: a maggio tassi al 4,24% sulle nuove operazioni

“Sul fronte dei mutui il peggio deve ancora venire”, secondo il Codacons. A maggio 2023, infatti, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4,24% (2,05% a giugno 2022, con un incremento di 219 punti base, era il 5,72% a fine 2007), come emerso dal Rapporto Mensile diffuso da ABI.

Secondo l’analisi del Codacons, “l’aumento dei tassi d’interesse di 25 punti base deciso lo scorso 15 giugno dalla Bce deve ancora trasferirsi sul mercato dei mutui e, quindi, sulle tasche delle famiglie”.

“Nei prossimi giorni – spiega – per effetto delle decisioni della Banca Centrale Europea, la rata mensile di un mutuo a tasso variabile di importo compreso tra i 125mila e i 150mila euro per una durata di 25 anni (tipologie di mutuo più richieste in Italia) è destinata a salire tra i 15 e i 25 euro, cifra che va ad aggiungersi a tutti gli aumenti imposti dalla Bce negli ultimi mesi”.