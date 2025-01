Porte avvolgibili per garage: conviene acquistarle online?

Se disponi di un garage per la tua auto, ma ancora in fase di costruzione o ristrutturazione, potresti voler installare o cambiare la porta che chiude il box auto

Se disponi di un garage per la tua auto, ma ancora in fase di costruzione o ristrutturazione, potresti voler installare o cambiare la porta che chiude il box auto. Sebbene i prezzi delle porte per garage richiedano un minimo investimento, non tutti sanno che il costo delle saracinesche per garage è molto più accessibile di quanto di possa pensare: non sono necessarie infatti migliaia di euro per avere una porta avvolgibile, anche elettrica e green.

Ci sono tante tipologie diverse di saracinesca, ognuna pensata per potersi adattare alle varie necessità. In generale, la serranda avvolgibile è sicuramente molto apprezzate perché è pratica e si può armonizzare molto bene con lo stile della casa.

Ottima gestione degli spazi e zero ingombro

Per chi ha un garage di piccole dimensioni, riuscire a gestire bene gli spazi e gli ingombri può davvero fare la differenza. Le serrande avvolgibili per garage in alluminio sono convenienti perché le lamelle si avvolgono su un asse che si trova all’interno di un cassonetto molto compatto. In modo simile a come avviene per le tapparelle di casa. Qual è il vantaggio? Che il soffitto e le pareti sono totalmente liberi, non ci sono ostacoli. Questo significa che si possono installare degli scaffali, dei ripiani o altri elementi utili senza alcun problema.

Lo scorrimento in verticale è molto sicuro perché evita che possano verificarsi degli spostamenti laterali, quindi non c’è il rischio che la porta possa entrare in contatto con l’auto parcheggiata in garage. Le porte avvolgibili per garage si rivelano ottime sia in fase di apertura che in quella di chiusura, non ingombra l’ambiente e non occupa nemmeno il soffitto. Questo aspetto è molto rilevante, soprattutto per chi ha un garage basso o per chi vuole appendere dei dispositivi.

Prezzi medi delle saracinesche per garage

Ti stai chiedendo quanto costano le serrande avvolgibili per garage? Beh, dipende. Dipende dalle dimensioni, dai materiali e dagli accessori. Le versioni base hanno un prezzo iniziale di circa 500 euro, mentre quelle personalizzate superano i 600 euro.

I modelli basici, adatti per i garage di piccole dimensioni, sono formati da una serie di lamelle in alluminio che sono progettate per durare a lungo.

I modelli più recenti, invece, offrono tante possibilità di personalizzazione e consentono di scegliere i colori, i profili e le tipologie di lamelle.

Lamelle in alluminio e tante opzioni di personalizzazione

Ti sei mai chiesto come mai la maggior parte delle saracinesche in circolazione sono fatte in alluminio? La risposta è molto semplice:

È leggero, quindi è semplice e veloce da installare

È solido, quindi resiste bene agli agenti atmosferici

È un buon isolante, quindi protegge dal freddo e dal caldo

È economico, costa meno rispetto ad altri materiali, per esempio il legno

È semplice da mantenere, non ha bisogno di una manutenzione specifica.

Molti produttori come Finestre.com mettono a disposizione configuratori online che permettono di personalizzare completamente le soluzioni. Per esempio, si può scegliere il colore, il tipo di finiture per le guide e anche la forma della lama finale. In alcuni casi, è possibile anche integrare delle finestre in acrilico in modo da illuminare di più il garage anche quando la saracinesca è chiusa. Infine, per chi ha dei garage senza aperture, sono disponibili anche le serrande avvolgibili per garage con lamelle di ventilazione.

Installazione fai-da-te e aspetti tecnici

Pensare di installare una saracinesca per garage da soli può spaventare, ma non è affatto un procedimento così complesso come sembra! In generale, non è richiesto moltissimo tempo perché i componenti sono davvero limitati. Tutto quello che serve è:

Il cassonetto

I rulli

Le lamelle

Le guide

Quando si acquistano questi prodotti online, quasi sempre i fornitori consegnano un manuale step-by-step che spiega come fare le misurazioni, come fissare i supporto e come agganciare il manto nel modo giusto. Non c’è il rischio di sbagliare. Qual è il vantaggio? Se si sceglie di installare la saracinesca in autonomia si può risparmiare sui costi della manodopera che, in alcuni casi, possono anche non essere esigui. La cosa più importante a cui prestare attenzione è la regolazione del motore: è essenziale perché permette di prevenire i blocchi e i guasti nel futuro.

Ma dove va installata una saracinesca? Le serrande avvolgibili per garage possono essere installate sia all’interno che all’esterno dell’apertura, dipende dall’edificio e anche dalle preferenze estetiche. Se vengono installate bene, queste porte proteggono anche dalla polvere e dall’umidità.

Serrande motorizzate, fotocellule e telecomando

Le serrande avvolgibili per garage sono dotate di motori di ultima generazione, per esempio quelli del brand Somfy, che sono famosi per essere molto silenziosi e affidabili. Scegliere un buon motore può fare la differenza? Assolutamente sì! Perché un modello di qualità è in grado di rilevare gli ostacoli ed è dotato di un sistema anti-avvolgimento che blocca il manto nel caso in cui ci fosse la presenza di un ostacolo. Oltre a questo, è utile optare anche per un buon set di fotocellule per evitare che ci possano essere degli urti.

La dotazione base include il telecomando che permette di controllare a distanza la saracinesca per garage. Niente di più comodo che aprire il garage comodamente dalla propria auto senza dover scendere, no? Soprattutto in inverno! Se dovesse saltare la corrente, tutti i modelli sono previsti anche di un sistema di emergenza che permette di avvolgere la saracinesca attraverso una manovella, sia esterna che interna.

Confronto con altre serrande avvolgibili per garage

Una saracinesca per garage ad avvolgimento è diversa dal classico portone sezionale, che invece si ripiega in orizzontale sotto il soffitto. La scelta migliore dipende dalla configurazione dell’ambiente, dall’uso e dai gusti in fatto di design. Nei casi in cui l’altezza interna sia ridotta o si preferisca sfruttare il soffitto come area di stoccaggio, la soluzione avvolgibile rimane molto vantaggiosa.

Le lamelle in alluminio rendono la struttura stabile di fronte agli urti e alle intemperie. I prezzi saracinesche per garage di tipo avvolgibile risultano competitivi perché ci sono tante proposte tra cui scegliere, dalle più basilari a quelle con le funzioni avanzate.

Perché dovresti acquistare una saracinesca per garage

Perché optare per una porta avvolgibile per garage? Prima di tutto, bisogna considerare che si tratta di un investimento nel lungo termine. Infatti, l’alluminio è un materiale noto per la sua elevata resistenza che può durare anche moltissimi anni e che non ha bisogno di una grande manutenzione. Quindi, minima spesa e massima resa, come si suol dire. L’alluminio resiste bene agli agenti atmosferici, non ha bisogno di essere riverniciato e, di solito, non c’è rischio che ci siano riparazioni da fare nel breve termine. L’unica accortezza da avere è quella di pulire di tanto in tanto le guide laterali e di lubrificare i meccanismi per mantenere il movimento fluido, così da ridurre lo stress sul motore.

I vantaggi, però, non finiscono qui. Se consideriamo gli spazi all’interno del garage, avere una saracinesca per garage ad apertura compatta è un enorme punto a favore. Significa che si può disporre di più spazio e che l’ambiente viene gestito in modo efficiente.

