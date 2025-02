Prezzi delle case, Assoutenti: nel 2025 comprare casa costa il 16% in più rispetto al 2019

I prezzi delle case continuano ad aumentare. Rispetto al 2019 comprare casa costa il 16% in più ma con forti differenze fra le città. Milano ha il prezzo al metro quadro più alto. Assoutenti: “In alcune città acquistare casa è diventato proibitivo se non impossibile”

Continuano ad aumentare i prezzi delle case. Rispetto al 2019, oggi comprare casa in Italia costa in media il 16% in più ma con forti differenze su base cittadina.

A Milano il costo al metro quadro a gennaio 2025 è di 5421 euro, con un rincaro del 39,5% rispetto al 2019. A Roma servono 3.482 euro/mq, più 6,8% rispetto a sei anni fa. A Perugia il prezzo al metro quadro è decisamente minore, pari a 1.299 euro/mq, con un rincaro dell’8,1%.

I dati sono di Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) che hanno messo a confronto i prezzi delle abitazioni nelle principali città italiane, analizzando il numero di stipendi necessari per l’acquisto dell’immobile a seconda della categoria professionale dell’acquirente.

Casa, prezzi ancora su

Il dato generale è che proseguono anche nel 2025 i rialzi dei prezzi nel settore immobiliare.

A gennaio 2025, si legge nell’analisi, il costo medio al metro quadro di una abitazione nelle grandi città italiane risulta in crescita del +16,1% rispetto a gennaio del 2019, con fortissime differenze sul territorio. Milano è il comune che vanta il prezzo più elevato, pari a oltre 5.400 euro al mq, seguita da Firenze (4.365 euro) e Bologna (3.566). Tra le grandi città le più economiche risultano ad oggi i comuni di Perugia (1.299 euro/mq) e L’Aquila (1.451 euro/mq).

Trieste è la città dove, rispetto al 2019, i prezzi sono aumentati di più, con una crescita del 50% in sei anni, +39,5% a Milano, +33% a Trento. Tra i grandi comuni monitorati, solo Genova registra un decremento del costo al mq delle abitazioni, pari a -3,7% sul 2019. Nelle altre città l’aumento è compreso fra il 2,5% di Napoli e il 50% di Trieste.

Assoutenti: “Comprare casa è proibitivo”

«I prezzi degli immobili continuano anche nel 2025 la loro corsa al rialzo al punto che in alcune città acquistare casa è diventato proibitivo se non impossibile, a meno che non si disponga di ingenti capitali – afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Un mercato quello immobiliare caratterizzato da un forte squilibrio tra domanda e offerta in alcuni comuni che porta i prezzi a salire alle stelle, mentre in altre città si assiste alla trasformazione degli immobili – prima destinati ad uso abitativo – in strutture ricettive per affitti brevi, alimentando l’emergenza abitativa con effetti diretti sui costi di acquisto delle abitazioni».

Secondo le proiezioni di Assoutenti basate sulle retribuzioni medie nette in Italia, ad un operaio servono in media 11,6 anni di stipendio per coprire la spesa relativa all’acquisto di una abitazione da 80 mq, 9,7 anni ad un impiegato e 4 ad un dirigente. Anche qui le forbici sul territorio sono molto ampie: a Milano un operaio deve mettere in conto 23,3 anni di retribuzione per acquistare una casa da 80 mq sul territorio comunale mentre ad un impiegato ne occorrono 19,5 e a un dirigente ne bastano 8. Va meglio a Roma, dove servono 15 anni di stipendio di un operaio per l’acquisto di un immobile di pari livello, 12,5 anni per un impiegato e 5,1 anni per un dirigente.

