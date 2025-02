Previsioni per le vacanze 2025: il 9% ha prenotato a gennaio, la maggioranza lo farà nei prossimi mesi. Due italiani su tre hanno in programma una vacanza per l’estate, il 28% approfitterà dei ponti di pasqua e primavera

Per l’estate 2025 due italiani su tre hanno in programma una vacanza, ma prima ci sono i ponti primaverili, che saranno una utile pausa per un italiano su quattro. Vacanza è soprattutto staccare dalla quotidianità. Prenotare in anticipo conviene, ma solo il 9% lo ha già fatto a gennaio 2025. Più organizzati sono i Millennials (12%) e coloro che viaggeranno verso una destinazione extra-europea (15%). La maggior parte degli italiani prenoterà nei prossimi mesi (74%), mentre i giovani della Gen Z tendono a prenotare all’ultimo minuto (19%) o a partire senza prenotare (8%). Il 37% indica che prenoterà entro marzo, percentuale che sale al 45% per chi prevede di visitare una destinazione extra-europea e al 52% per chi prevede di fare viaggi avventura. Il 37% prenoterà un paio di mesi prima delle ferie.

Lo sguardo sulla prossima estate viene dall’Osservatorio Compass che ha diffuso un report sulle previsioni delle vacanze 2025. Il 65% degli italiani ha in programma un viaggio per l’estate 2025, mentre più di 1 su 4 approfitterà anche dei ponti primaverili per staccare la spina.

Vacanze 2025: le mete, i costi, i pagamenti

Quasi un italiano su due cambia ogni anno la meta della sue vacanze: il 47% indica che gli piace variare meta di viaggio mentre sono residuali coloro che tornano sempre nei «luoghi del cuore» (15%). Per il 57% della popolazione italiana la vacanza rappresenta un momento per staccare da tutto, soprattutto per i Baby Boomers (63%). La vacanza rappresenta anche un periodo per intraprendere nuove esperienze (41%) e il momento da dedicare completamente alla famiglia (31%).

Nella scelta delle vacanze, gli italiani sono influenzati maggiormente dal costo e dalla ricerca di novità (39% per tutte e due le opzioni). La scelta della destinazione è influenzata dai costi e dalle modalità di pagamento: in media per un soggiorno di 3/4 notti fuori casa si spendono 1.130 euro a persona, cifra che sale a quasi 1.900€ per viaggi a lungo raggio.

Dove si va in vacanza? Il mare mette d’accordo tutte le generazioni mentre il viaggio itinerante è apprezzato soprattutto da coloro che partiranno senza aver prenotato. Il mare si conferma dunque la meta preferita (48%), seguito dai viaggi on the road (16%), la montagna (12%) e le città d’arte (7%), queste ultime molto amate dai giovani.

Le previsioni per le vacanze 2025 evidenziano ancora che più della metà dei vacanzieri rimarrà in Italia (58%), in particolare le generazioni più mature. L’Europa ha attirato 1 rispondente su 3, in particolare tra i giovani della Gen Z e nei ceti medio-alti. Le mete più esotiche sono residuali (9%), un po’ più scelte dai Millennials.

Vacanze & Buy Now Pay Later

Il 65% dei viaggiatori preferisce prenotare le vacanze in autonomia attraverso siti online, soprattutto i giovani della Gen Z (79%). I più maturi e coloro che viaggeranno verso destinazioni lontane si rivolgeranno ad agenzie specializzate, integrando alcuni servizi in autonomia. Tra i servizi più apprezzati ci sono la cancellazione gratuita (56%) e sconti immediati, soprattutto per viaggi avventurosi o extraeuropei. La ricerca ha anche un focus sul Buy Now Pay Later, una forma di pagamento – letteralmente “acquista ora, paga dopo” – che fra l’altro sta crescendo, trainata dal commercio elettronico e dalla facilità d’uso.

Agli intervistati è stato chiesto: “Se avesse la possibilità di pagare dilazionando la spesa nel tempo (suddividendo un importo massimo di 3.000 € in quote mensili fino a 12 mesi), prenderebbe in considerazione di utilizzare il BNPL per la prenotazione/acquisto delle sue vacanze o viaggi?”

Il 26% risponde affermativamente (5% sicuramente sì e 21% probabilmente sì) mentre il 27% si trova nell’incertezza e una percentuale complessiva del 47% risponde negativamente (21% probabilmente no e 26% sicuramente no).

Il BNPL, spiega l’Osservatorio Compass, raccoglie particolare apprezzamento tra chi organizza con anticipo le proprie vacanze: il 43% di chi ha già prenotato lo ha infatti preso in considerazione, soprattutto nel caso di transazioni per importi elevati come pacchetti esperienziali e all-inclusive.

