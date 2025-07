A partire dai primi mesi del 2026, circa 4 milioni di famiglie italiane in difficoltà economica potranno usufruire del bonus sociale rifiuti, un nuovo sconto del 25% sulla TARI o tariffa corrispettiva. L’agevolazione sarà riconosciuta automaticamente, senza necessità di presentare domanda, e si aggiunge agli strumenti già esistenti per luce, gas e acqua, rafforzando la rete dei sostegni per le famiglie in condizioni di disagio economico.

Chi ha diritto allo sconto

Secondo quanto previsto dalla delibera 355/2025/R/rif dell’Autorità, il bonus sarà assegnato ai nuclei familiari che presentano un ISEE inferiore a 9.530 euro, soglia che si alza a 20.000 euro per le famiglie numerose (almeno quattro figli a carico). Per ottenere il beneficio, sarà sufficiente aver presentato la DSU all’INPS nel corso dell’anno precedente: nessuna procedura aggiuntiva, né modulistica da compilare.

L’importo del bonus – il 25% dell’importo TARI dovuto – sarà calcolato sulla base della tassa rifiuti dell’anno precedente. Questo significa che, nel 2026, lo sconto verrà applicato ai nuclei che hanno conseguito un ISEE sotto soglia nel 2025.

Una rete integrata per garantire equità e automatismo

Il provvedimento è il frutto di una collaborazione istituzionale tra INPS, ANCI, Acquirente Unico, SGATE, SII e CSEA, finalizzata a mettere a punto un sistema in grado di identificare automaticamente gli aventi diritto e assicurare l’erogazione senza oneri aggiuntivi per i cittadini. I flussi di dati necessari, trattati nel rispetto delle normative GDPR e con il parere del Garante della privacy, permetteranno un’applicazione sicura e trasparente.

Inoltre, sono stati definiti obblighi informativi e di monitoraggio per tutti i soggetti coinvolti, così da garantire il controllo e la tracciabilità delle somme erogate, rendendo il bonus non solo uno strumento equo, ma anche efficace e sostenibile.

Un passo avanti verso la giustizia tariffaria

Con questa nuova misura, il sistema dei bonus sociali si completa, coprendo anche un servizio essenziale spesso trascurato nei meccanismi di sostegno al reddito. Il bonus rifiuti rappresenta un passo concreto verso la giustizia tariffaria, in un momento in cui l’inflazione, i rincari e l’aumento del costo della vita mettono sotto pressione i bilanci delle famiglie più fragili.

L’intervento è stato pensato non solo per ridurre il carico fiscale, ma anche per evitare l’esclusione sociale legata all’impossibilità di far fronte ai costi dei servizi pubblici fondamentali. Una misura che mira a rafforzare la tenuta sociale del Paese, agendo direttamente sul fronte delle disuguaglianze.