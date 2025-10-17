Adiconsum lancia il suo canale WhatsApp con tutte le novità per i consumatori. L’associazione ha appena aperto il proprio canale WhatsApp, finanziato dal Ministero delle Imprese (Mimit).

Consumatori sempre aggiornati

Sarà uno spazio dedicato ai consumatori in cui rimanere aggiornati sulle novità in tema di tutela, diritti e consigli pratici. Il canale WhatsApp è una funzionalità introdotta dall’app di messaggistica che permette a organizzazioni, aziende, influencer o gruppi di inviare aggiornamenti, notizie, link, immagini, video, sondaggi e altri contenuti a un pubblico di follower in modo unilaterale. Nel canale WhatsApp di Adiconsum ci saranno dunque news in tempo reale e aggiornamenti sulle normative, sulla campagne svolte dall’associazione e sulle vittorie a beneficio dei consumatori; guide su energia, telecomunicazioni, trasporti, finanza e generalmente consigli utili; indicazioni su come denunciare problemi, segnalazioni e assistenza; eventi e iniziative.

“Se siete tra i primi a unirvi, benvenuti a bordo! – annuncia Adiconsum – Siamo entusiasti di accogliervi in questa community attiva e dinamica. Il vostro contributo è prezioso: condividete il canale con amici e familiari per ampliare la rete di tutela consumatori”.