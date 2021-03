Cittadinanzattiva: sabato 27 marzo congresso nazionale #apartiredanoi

Sabato 27 marzo ci sarà il Congresso nazionale di Cittadinanzattiva “A partire da noi. Persone, luoghi e comunità protagonisti del cambiamento”, per l’elezione del Segretario generale, del Presidente nazionale, nonché dei componenti del Collegio di Garanzia e dell’Organo di Amministrazione.

Prima del congresso, dal 24 al 26 marzo, ci saranno online tre eventi dedicati a temi centrali per l’associazione e per il futuro dell’attivismo civico.

Cittadinanzattiva #apartiredanoi

«Il titolo è anche un impegno, nonché un auspicio: #apartiredanoi, a partire cioè da quanto i singoli cittadini, così come i luoghi e le comunità che li abitano, stiano contribuendo al cambiamento della realtà – dice Antonio Gaudioso, segretario generale uscente di Cittadinanzattiva – L’Assemblea congressuale nazionale arriva a conclusione di un percorso molto articolato, in cui abbiamo approvato i nostri nuovi Statuti – nazionale e regionali -, ci siamo dati nuove regole e un nuovo assetto organizzativo ma abbiamo difeso e conservato la nostra “anima”, quella che ci ha permesso e ci permetterà in futuro di operare per quel federalismo dei diritti che da sempre abbiamo tra i nostri principi fondamentali, di orientarci a essere più incisivi rispetto al contesto esterno, di scommettere sul coinvolgimento attivo dei singoli e delle comunità per il superamento delle disuguaglianze territoriali».

Gli eventi in agenda

La celebrazione del Congresso nazionale, che avverrà su piattaforma online e riservata agli iscritti, sarà accompagnata da tre eventi che nei giorni del 24, 25 e 26 marzo sarà possibile seguire sulle pagine social di Cittadinanzattiva.

I tre appuntamenti sono dedicati alla discussione pubblica di alcuni temi prioritari per l’associazione. Nell’ordine, sono i “luoghi della salute”, intesi come luoghi e condizioni materiali e immateriali nei quali si consolida il benessere dell’individuo e della società – interverrà il Ministro della Salute Roberto Speranza. Sono le comunità come motore dello sviluppo e del cambiamento, siano esse quelle che abitano le aree interne che quelle delle zone colpite da emergenze naturali e dal terremoto. Infine il potere esercitato dai cittadini, organizzati o anche singolarmente, per garantire l’interesse generale quando tutelano diritti, si prendono cura di beni comuni, sostengono i soggetti fragili.

Qui il sito del Congresso nazionale 2021 di Cittadinanzattiva per il programma dei tre eventi.