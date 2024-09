Benessere degli animali nel titolo del nuovo Commissario alla Salute Ue, animalisti: storico passo avanti

Il titolo del nuovo Commissario europeo per la salute diventa “per la Salute e il Benessere degli animali”, una mossa accolta molto positivamente dalle ONG per la protezione degli animali

Il benessere degli animali entrerà nel titolo del nuovo Commissario europeo per la salute, che diventa quindi “per la Salute e il Benessere degli animali”: è quanto annunciato il 17 settembre dalla Presidente Ursula von der Leyen, in occasione della presentazione della sua proposta per i componenti e le cariche per la nuova Commissione.

Attualmente, la Presidente von der Leyen ha proposto l’ungherese Olivér Várhelyi per il ruolo di Commissario alla Salute e al Benessere Animale, ma la nomina è soggetta ad approvazione da parte del Parlamento europeo nelle prossime settimane. Il PE terrà una serie di audizioni per confermare i nomi proposti.

“La proposta per la nuova Commissione Europea include un Commissario con un nuovo titolo esplicitamente dedicato al benessere degli animali, una mossa accolta molto positivamente dalle ONG per la protezione degli animali – ha commentato Essere Animali in una nota. – Questa novità, alla quale le associazioni hanno lavorato per anni con la campagna #EUforAnimals, consentirà una migliore definizione delle priorità su questo importante tema, in linea con le richieste dei cittadini dell’UE”.

Per Essere Animali si tratta, quindi, di un annuncio dalla valenza storica per il riconoscimento dell’importanza di questo tema e della necessità di trattarlo con maggiore trasparenza, responsabilità e risorse.

“È inoltre positivo – prosegue Essere Animali – vedere che la competenza del benessere animale rimanga fra i compiti della Direzione Generale SANTE, garantendo quell’approccio One Health che riconosce l’interconnessione tra benessere degli animali, salute pubblica e ambiente“.

Benessere degli animali, la campagna #EUforAnimals

L’organizzazione ricorda che la richiesta di un Commissario esplicitamente dedicato al benessere degli animali è in linea con le richieste di 310.000 cittadini, di oltre 200 parlamentari europei nel mandato 2019-24 e già oltre 100 nel presente mandato, risultati ottenuti grazie alla campagna #EUforAnimals promossa dall’associazione belga GAIA – membro attivo di Eurogroup for Animals – e a cui hanno aderito decine di associazioni in tutta l’UE, comprese le italiane Animal Equality Italia, Animal Law Italia, CIWF Italia, ENPA, Essere Animali, Leidaa e LAV.

“Ad oggi – ricorda Essere Animali – sono già oltre 100 i neo eletti parlamentari europei che hanno deciso di aderire alla campagna e sottolineare quindi come il nuovo Commissario sarà fondamentale per garantire la pubblicazione della revisione della legislazione europea sul benessere degli animali”. Ed anche “per incoraggiare maggiore ambizione sul benessere animale in altri Commissari, tra cui quello del candidato per l’agricoltura e l’alimentazione”.

Inoltre il lavoro del nuovo Commissario includerà anche una stretta collaborazione con i suoi omologhi responsabili per la pesca, il commercio e l’ambiente, con l’obiettivo di garantire che la proposta di riforma della legislazione UE preveda standard di benessere elevati per tutti gli animali in tutte le aree pertinenti.

“È davvero importante vedere che finalmente la Commissione UE ascolta le richieste dei cittadini – concludono le associazioni Animal Equality Italia, Animal Law Italia, CIWF Italia, ENPA, Essere Animali, Leidaa e LAV -. Le associazioni per la protezione degli animali lavorano da anni per ottenere un Commissario per il Benessere Animale. Invitiamo tutti i parlamentari europei ad aderire prontamente alla campagna #EUforAnimals e a sostenere questa proposta nelle audizioni e nei voti delle prossime settimane. L’inclusione del benessere animale nel titolo del nuovo Commissario garantirà che questo fondamentale tema rimanga una priorità in tutte le discussioni pertinenti: ci aspettiamo che la revisione della legislazione sul benessere degli animali sia il primo fascicolo da trattare grazie a questa fondamentale novità”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!