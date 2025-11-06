Coinvolgerà oltre 865mila lavoratrici con redditi fino a 40mila euro. Il contributo medio annuo sarà di circa 660 euro: un aiuto concreto pensato per valorizzare la maternità e incentivare l’occupazione femminile.

Secondo le stime dell’Istat, il nuovo bonus mamme previsto dalla manovra economica 2025 interesserà circa 865mila lavoratrici in tutta Italia.

Si tratta di un incentivo riservato a chi ha un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro annui, con l’obiettivo di offrire un sostegno economico diretto alle madri lavoratrici e, al tempo stesso, favorire la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità.

Come funziona il bonus mamme

Il contributo consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, che si traduce in un aumento netto in busta paga di circa 60 euro al mese. In un anno, il beneficio medio individuale sarà quindi di circa 660 euro, variabile in base ai mesi effettivamente lavorati.

Questa misura, spiega l’Istat, comporterà un costo complessivo per lo Stato di circa 570 milioni di euro e coinvolgerà il 3,2% delle famiglie italiane, con un impatto medio del 2,7% sul reddito familiare complessivo.

Un segnale verso la parità di genere

L’introduzione del bonus rappresenta un segnale importante in un Paese dove, secondo le statistiche, il tasso di occupazione femminile resta tra i più bassi d’Europa. L’obiettivo è duplice: sostenere economicamente le madri lavoratrici e ridurre il divario di genere legato alla cura dei figli, che ancora oggi penalizza la carriera professionale di molte donne.

Misure come questa, se accompagnate da politiche di welfare, servizi per l’infanzia e maggiore flessibilità lavorativa, possono contribuire a creare un ecosistema più favorevole alla genitorialità e a una partecipazione femminile stabile e duratura nel mondo del lavoro.

Una spinta alla natalità e al benessere familiare

In un contesto demografico segnato da un costante calo delle nascite, il bonus mamme assume anche un valore simbolico: riconoscere il ruolo delle madri come motore sociale ed economico del Paese.

Non si tratta solo di un contributo economico, ma di un messaggio politico e culturale: sostenere chi sceglie di conciliare lavoro e famiglia è una delle chiavi per costruire un futuro più equo, inclusivo e sostenibile per le nuove generazioni.