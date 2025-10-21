Si chiama “Passepartout, per consumatori intelligenti” il nuovo progetto promosso dal Movimento Difesa del Cittadino (MDC) e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: offrire ai cittadini strumenti pratici per compiere scelte di consumo più consapevoli, sicure e sostenibili, in un contesto in cui la quotidianità si intreccia sempre più con la dimensione digitale e ambientale.

“Con Passepartout vogliamo fornire chiavi di conoscenza e consapevolezza – spiega Antonio Longo, presidente MDC – per aiutare le persone a orientarsi in un mondo complesso, diventando consumatori realmente intelligenti e responsabili.”

Quattro aree per un’unica sfida: la consapevolezza dei consumatori

Il progetto si sviluppa in quattro aree tematiche:

Difesa dalle frodi , con attività di formazione dedicate soprattutto agli over 65, per contrastare truffe online e telefoniche attraverso guide informative e incontri sul territorio.

, con attività di formazione dedicate soprattutto agli over 65, per contrastare truffe online e telefoniche attraverso guide informative e incontri sul territorio. Educazione digitale , rivolta a studenti e docenti, per favorire un uso critico e sicuro delle tecnologie. Tra le iniziative spicca un concorso nazionale che invita gli studenti a realizzare video “peer to peer” su intelligenza artificiale, fake news e uso etico del web.

, rivolta a studenti e docenti, per favorire un uso critico e sicuro delle tecnologie. Tra le iniziative spicca un che invita gli studenti a realizzare video “peer to peer” su intelligenza artificiale, fake news e uso etico del web. Consumi sostenibili ed economia circolare , con webinar, mappature di buone pratiche e reti tra istituzioni, imprese e associazioni per promuovere una cultura della sostenibilità.

, con webinar, mappature di buone pratiche e reti tra istituzioni, imprese e associazioni per promuovere una cultura della sostenibilità. Tutela della salute, con la pubblicazione di una guida dedicata agli effetti delle plastiche e microplastiche sulla salute umana.

Un punto di riferimento per i cittadini

Il progetto prevede anche il potenziamento dello Sportello Nazionale Online MDC, attivo tramite Numero Verde 800.16.16.47 e email reclami@mdc.it. Per fornire assistenza in tutta Italia sui diritti dei consumatori, le nuove frodi digitali e i consumi sostenibili.

Con Passepartout, il Movimento Difesa del Cittadino rinnova la propria missione: trasformare l’informazione in consapevolezza e la consapevolezza in libertà di scelta.

Maggiori informazioni: www.difesadelcittadino.it