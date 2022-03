Consumatori, riconfermata la composizione del CNCU

Riconfermato con decreto del presidente del Consiglio il CNCU, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

«Il Consiglio è un organo istituzionale in grado di proporre e promuovere iniziative e programmi volti a garantire maggiori tutele ai consumatori e agli utenti – ha detto il viceministro allo Sviluppo economico e presidente del CNCU Gilberto Pichetto – In questo momento storico è più che mai opportuno concordare con le associazioni dei consumatori alcune misure specifiche idonee ad affrontare le attuali emergenze, da quella sanitaria al caro energia: sono le associazioni ad essere il presidio più vicino ai bisogni immediati delle famiglie, soprattutto di quelle maggiormente in affanno, lavorando sempre con l’obiettivo di superare gli ostacoli nella protezione di ogni singolo utente» (fonte: Ansa).

CNCU, di cosa si tratta

Il CNCU è composto dai rappresentanti delle 20 associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dal Codice del Consumo e da un rappresentante designato dalla conferenza unificata.

È organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale ed è stato istituito con la legge 30 luglio 1998, n° 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005). Il Consiglio, che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore e utente nel mercato.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!