CoopforGaza: la forza della solidarietà che diventa cura e speranza

Oltre 643 mila euro raccolti e già trasformati in aiuti concreti grazie alla solidarietà di soci e consumatori

Si è conclusa con un risultato straordinario la campagna #CoopforGaza, promossa da Coop a sostegno delle attività di Medici Senza Frontiere (MSF) nella Striscia di Gaza.

Dal 29 luglio al 31 ottobre 2025, grazie alla generosità di soci e consumatori, sono stati raccolti oltre 143 mila euro sul conto corrente dedicato. A questi si aggiunge il primo stanziamento di 500 mila euro deliberato dalle cooperative di consumatori. Per un totale che supera i 643 mila euro destinati a sostenere gli interventi umanitari di MSF.

Un impegno concreto per rispondere alla richiesta di aiuto avanzata dall’organizzazione medico-umanitaria, impegnata ogni giorno a garantire assistenza alla popolazione civile colpita dalla crisi.

L’impatto degli aiuti: migliaia di persone curate

Con i fondi raccolti, Coop ha contribuito a sostenere gli interventi sanitari di MSF nei 10 ospedali, cliniche e centri di salute primaria attivi a Gaza. Dove operano oltre 1000 professionisti tra medici, infermieri e volontari.

Negli ultimi due anni, l’organizzazione ha effettuato 1,2 milioni di visite mediche, 29.000 interventi chirurgici e assistito 16.000 parti, in un contesto segnato dalla distruzione di infrastrutture e dal collasso del sistema idrico e fognario.

Grazie ai fondi di #CoopforGaza, abbiamo curato migliaia di feriti di guerra e persone affette da malattie legate alle terribili condizioni di vita, come infezioni della pelle, degli occhi, delle vie respiratorie e dell’apparato gastrointestinale.

Un segno concreto di partecipazione e responsabilità

“Non possiamo che essere grati a quanti hanno voluto rispondere positivamente a questa richiesta – ha dichiarato Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop.

“Già mesi fa tutte le cooperative di consumatori avevano deciso all’unanimità un primo stanziamento per avviare gli aiuti, e con le loro donazioni soci e consumatori ci hanno nuovamente dimostrato di condividere le nostre scelte. È un segno importante di solidarietà e di fiducia. Speriamo, nel nostro piccolo, di aver dato un contributo e di poter essere da esempio anche per altri”.

MSF: “Aiuti fondamentali per continuare a salvare vite”

“Nonostante il cessate il fuoco, la popolazione di Gaza continua ad avere bisogno di aiuti, ancor di più con l’avvicinarsi dell’inverno – ha spiegato Stefano Di Carlo, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia.

“L’aiuto di Coop e delle persone che hanno partecipato alla raccolta fondi è cruciale in questa fase, in cui dobbiamo aumentare l’accesso all’acqua e ai servizi igienici per evitare la diffusione di malattie prevenibili. È grazie a iniziative come queste che possiamo continuare a garantire cure salvavita”.

Una comunità che non si ferma

#CoopforGaza dimostra ancora una volta la capacità delle persone di trasformare la solidarietà in azione concreta. Ogni gesto, ogni donazione, ogni condivisione ha contribuito a portare speranza dove c’è più bisogno.

Per Coop e i suoi soci, la solidarietà non è solo un valore. E’ un impegno quotidiano che continua, con lo sguardo rivolto al futuro e alle comunità che chiedono aiuto.