Crociere annullate, MDC chiede maggiori tutele per i viaggiatori

Sono tante le crociere annullate, a causa del coronavirus, da parte dei principali operatori come Costa Crociere e MSC Crociere, da marzo fino ad ottobre incluso. E sono tantissimi i passeggeri con prenotazioni per migliaia di euro i quali, dopo una serie di rinvii, si sono visti promettere un voucher di 18 mesi da utilizzare per futuri e non meglio precisati viaggi. È quanto segnalato dal Movimento Difesa del Cittadino, alle prese con i reclami dei passeggeri.

“Basta promesse, la pandemia di Covid-19 è ancora in atto ed è giunto il momento di chiedere interventi europei a sostegno del comparto crocieristico e restituire i soldi alle migliaia di consumatori da mesi in ostaggio dei voucher, promessi dalle compagnie di navigazione insieme a rassicurazioni su un ritorno alla normalità che purtroppo non ci sarà per molti mesi”, ha dichiarato Francesco Luongo, Presidente nazionale di MDC.

Come sottolineato dall’associazione dei consumatori, al momento le partenze si contano sulla punta delle dita (solo 3 di cui 2 Costa e 1 MSC tutte nel mediterraneo) e sono state cancellate quasi tutte le crociere programmate sino al 31 ottobre. Una situazione che, secondo MDC, mette in luce una grave ingiustizia ai danni dei viaggiatori del mare.

“A differenza dei passeggeri degli aerei, cui è stato garantito il diritto al rimborso grazie dell’Antitrust e della Commissione Europea – spiega l’associazione – i crocieristi si vedono trattenere i soldi dalle compagnie nonostante la cancellazione dei viaggi acquistati”.

Crociere annullate, voucher e rimborso

L’associazione ricorda che l’articolo 88 bis del Decreto Cura Italia ha previsto espressamente anche per i vettori marittimi la possibilità di erogare un voucher con validità 18 mesi, senza necessità di accettazione da parte del consumatore per tutti gli annullamenti fino al 31 luglio 2020, mentre dal 1° agosto è possibile chiedere il rimborso.

Ricorda, inoltre, che la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per la violazione nel Cura Italia (come modificato dal Decreto Rilancio) del diritto al rimborso previsto dall’Art 12.4 della Direttiva UE 2015/2302 anche per le crociere in caso di risoluzione, e che l’Antitrust italiana è già intervenuta sul settore aereo per garantire il diritto a ricevere i soldi dei biglietti da parte dei consumatori.

MDC: scarsa chiarezza sui siti delle compagnia

MDC afferma, quindi, il diritto di scelta tra rimborso e voucher anche per i crocieristi e denuncia la scarsa chiarezza delle informazioni sui siti delle compagnie in merito ai diritti dei passeggeri ed alle caratteristiche dei voucher emessi: non specificate su quello di MSC a differenza di Costa.

Inoltre – spiega – il blocco indiscriminato dei rimborsi viola apertamente il Regolamento UE n. 1177/20 ed il diritto di scelta del viaggiatore sancito anche dalla Raccomandazione UE 2020/648, secondo cui:

se i voucher hanno un periodo di validità superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione;

i vettori e gli organizzatori potrebbero valutare la possibilità di rendere i buoni rimborsabili prima che siano trascorsi 12 mesi dall’emissione degli stessi, se i passeggeri o i viaggiatori ne fanno richiesta.

Quali sono i problemi segnalati dagli utenti?

Secondo quanto affermato da MDC, sono soprattutto gli anziani a rivolgersi ai suoi sportelli, alle prese con l’impossibilità di riavere i soldi e di cedere a qualcuno il voucher, che è personale; inoltre una volta richiesto il buono non sembra possibile optare per il rimborso per le crociere, anche se annullate dopo il 1° agosto 2020, come invece previsto dal Cura Italia.

Inoltre, i consumatori hanno segnalato problemi per le continue variazioni degli itinerari e delle navi stesse, con il downgrade dei servizi di intrattenimento ed escursioni conseguente ai protocolli anti COVID-19.

E, ancora, l’impossibilità di annullare la prenotazione in corso senza pagare penali, che variano dal 40% al 100% del costo del pacchetto, oltre ai costi della assicurazione a seconda che il consumatore receda da un mese o 5 giorni dalla partenza programmata.

MDC chiederà ulteriori interventi a tutela dei consumatori

“Ci attiveremo a tutti i livelli delle istituzioni europee per segnalare questi comportamenti gravemente lesivi dei diritti dei consumatori, sollecitando la Commissione per una eventuale procedura di infrazione contro il governo italiano per omissione di intervento sugli armatori – sottolinea Antonio Longo, Presidente Onorario di MDC – È incredibile che da una parte si cerchi di stimolare anche con interessanti agevolazioni la ripresa delle crociere e dall’altra non si rispettino i diritti di chi ha comprato la vacanza. È un comportamento predatorio che va sanzionato”.

Il Movimento Difesa del Cittadino chiederà, quindi, un intervento dell’Antitrust e segnalerà la situazione alla Commissione Europea ad integrazione della procedura di infrazione già in corso. Invita, inoltre, le compagnie al rispetto delle norme comunitarie e ad attivare specifiche procedure di conciliazione per il rimborso immediato dei biglietti, soprattutto per gli anziani e famiglie con figli che non intendano fruire del voucher.