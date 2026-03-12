Diritti dei consumatori, Accessiway: su accessibilità digitale criticità ancora diffuse

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, che ricorre il 15 marzo e che quest’anno si concentra sul tema “Safe Products, Confident Consumers”, Accessiway richiama l’attenzione sull’importanza dell’accessibilità digitale, senza la quale la tutela dei consumatori rischia di restare incompleta.

Basti pensare a un utente che non riesce a leggere correttamente le informazioni di un prodotto, a completare un pagamento o ad accedere a una comunicazione di sicurezza o di scontistica, per esempio tramite app o QR code.

Accessibilità digitale, il 94,8% dei siti web presenta errori

Secondo i dati del WebAIM Million Report 2025, riportati da Accessiway in una nota, il 94,8% dei siti web presenta errori di accessibilità e le piattaforme di shopping online risultano essere tra le più problematiche, con il 39,8% di errori in più rispetto alla media complessiva del campione di un milione di pagine.

In particolare, le criticità più frequenti riguardano contrasti colore insufficienti (79,1%), campi modulo senza etichette (48,2%) e link poco chiari (45,4%), problemi che incidono direttamente su pagine prodotto, condizioni di vendita, checkout e moduli di assistenza.

Simile la situazione sul mobile: il report 2025 di ArcTouch sull’accessibilità da mobile – riporta Accessiway – rileva criticità diffuse nei percorsi utente delle app consumer, con particolare impatto sulle applicazioni di e-commerce e pagamento online.

A queste criticità si aggiunge un ulteriore elemento spesso sottovalutato, ossia la crescente diffusione di sconti, promozioni e programmi fedeltà accessibili esclusivamente tramite QR code o applicazioni mobile: “se questi strumenti non sono pienamente accessibili – sottolinea Accessiway – il consumatore con disabilità rischia di rimanere escluso da tali opportunità, con una conseguenza concreta che può tradursi in un costo della vita più elevato per chi si trova già in una condizione di vulnerabilità”.

Inoltre, le barriere digitali possono avere effetti anche sul fronte della sicurezza: pulsanti non correttamente etichettati o percorsi poco chiari rendono più difficile verificare operazioni e autorizzazioni, soprattutto per chi utilizza tecnologie di assistenza come screen reader.

Accessiway coglie l’occasione per ricordare anche che “con l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, gli obblighi di accessibilità si estendono a settori come e-commerce, servizi bancari e finanziari, acquisti online e soluzioni di viaggio. Tuttavia – sottolinea – l’adeguamento resta ancora parziale e, nella maggior parte dei casi, non sono stati adottati provvedimenti concreti”.