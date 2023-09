Disuguaglianze, Save The Children presenta Child Atlas: a rischio il futuro di milioni di bambini

Secondo l’analisi emersa dalla nuova piattaforma Child Atlas, 2 bambini su 5, che inizieranno la scuola nei prossimi sette anni, non saranno in grado di leggere entro l’età di 10 anni

“Il mondo stenta a raggiungere i 17 Obiettivi delle Nazioni Unite entro il 2030, mettendo così a rischio la vita e il futuro di milioni di bambini e bambine“: così Save The Children, che ieri ha lanciato Child Atlas, un nuovo strumento di raccolta dati, che mette in luce le disuguaglianze tra i bambini a livello globale.

Disuguaglianze tra i bambini, i dati di Child Atlas

I dati emersi dall’analisi destano preoccupazione. Sulla base degli attuali ritmi di progresso, Save The Children ha evidenziato 5 dati su come le disuguaglianze colpiranno i bambini nei prossimi 7 anni, ovvero il tempo rimasto al mondo per raggiungere gli SDG:

2 bambini su 5 , ovvero 392 milioni dei 922 milioni di bambini, che inizieranno la scuola nei prossimi sette anni non saranno in grado di leggere e comprendere un semplice testo entro l’età di 10 anni. Con riferimento all’Obiettivo 4 degli SDGs, incentrato sulla garanzia che tutti i bambini ricevano un’istruzione di qualità, questa statistica rivela come la maggior parte dei minori nel mondo continuerà a perdere opportunità se i leader globali non intraprenderanno azioni drastiche per correggere la rotta.

, ovvero 392 milioni dei 922 milioni di bambini, che inizieranno la scuola nei prossimi sette anni e comprendere un semplice testo entro l’età di 10 anni. Con riferimento all’Obiettivo 4 degli SDGs, incentrato sulla garanzia che tutti i bambini ricevano un’istruzione di qualità, questa statistica rivela come la maggior parte dei minori nel mondo continuerà a perdere opportunità se i leader globali non intraprenderanno azioni drastiche per correggere la rotta. Dei 942 milioni di bambini nati tra oggi e il 2029, 31,6 milioni non sopravvivranno abbastanza per festeggiare il loro quinto compleanno.

non sopravvivranno abbastanza per festeggiare il loro quinto compleanno. 1 bambino su 5 sarà rachitico a causa della malnutrizione .

sarà rachitico a causa della . Dei 414 milioni di ragazze che finiranno la scuola primaria entro il 2030, 67 milioni si sposeranno prima di compiere 18 anni .

. 4 bambini su 5, pari a 2,6 miliardi, vivranno almeno un evento climatico estremo.

“Se gli Obiettivi di sviluppo sostenibile verranno raggiunti, nel 2030 il mondo apparirà nettamente diverso da quello in cui viviamo adesso. Tuttavia, a meno di sette anni dalla fine, i bambini stanno vivendo crisi multiple e sovrapposte come non ne abbiamo mai viste prima. La fame, i conflitti, le disuguaglianze, la povertà e la crisi climatica minacciano la sopravvivenza, la protezione e il diritto all’apprendimento dei più piccoli”, ha dichiarato Inger Ashing, CEO di Save the Children International.

“Gli SDGs – ha sottolineato Ashing – rappresentano la migliore bussola di cui disponiamo per tracciare una via d’uscita e per costruire un pianeta più verde e più equo per tutti i bambini. La partecipazione dei minori è fondamentale per perseguire con successo gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e, in ultima analisi, per garantire i loro diritti, tra cui quello di esprimere le proprie opinioni e partecipare al processo decisionale pubblico su questioni che riguardano la loro vita”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!