Economia digitale e diritti, Ircaf: nuove sfide per il consumatore

Nell’ambito del progetto annuale “Seminare Futuro 2026”, il Centro Studi IRCAF APS, in partnership con l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha organizzato il convegno che si è svolto questa mattina a Roma, dedicato a un tema cruciale e sempre più attuale: il rapporto tra economia digitale e tutela del consumatore.

L’iniziativa ha riunito studiosi, professionisti ed esperti del settore, offrendo uno spazio di confronto sulle trasformazioni in atto nei mercati digitali e sulle implicazioni giuridiche ed economiche connesse all’uso dei dati. In un contesto caratterizzato da innovazione continua e crescente complessità tecnologica, emerge con forza la necessità di ripensare gli strumenti di tutela, affinché lo sviluppo dell’economia digitale sia accompagnato da adeguati livelli di trasparenza, equità e protezione dei diritti.

Economia data-driven e concorrenza nei mercati digitali

L’affermazione di un’economia basata sui dati rappresenta uno degli elementi distintivi della trasformazione digitale in atto. Le piattaforme online operano come veri e propri hub informativi, capaci di raccogliere, analizzare e valorizzare enormi quantità di dati, consolidando così posizioni di vantaggio competitivo.

Questo fenomeno ha posto rilevanti criticità sul piano della concorrenza, inducendo l’Unione europea a intervenire con un quadro normativo sempre più articolato. Le recenti iniziative regolatorie mirano a contrastare le pratiche anticoncorrenziali, a garantire condizioni di accesso più eque al mercato e a limitare gli squilibri derivanti dal potere delle grandi piattaforme. In tale prospettiva, la regolazione europea si configura come uno strumento essenziale per promuovere un ecosistema digitale aperto, dinamico e inclusivo.

La tutela del consumatore digitale nel diritto dell’Unione europea

Nel contesto dell’economia digitale, la posizione del consumatore assume una centralità nuova e più complessa. Le transazioni online, la diffusione dei servizi digitali e l’uso intensivo dei dati personali richiedono forme di tutela adeguate a rischi inediti.

Il diritto dell’Unione europea ha progressivamente rafforzato le garanzie a favore dei consumatori, introducendo obblighi di trasparenza, norme sulla protezione dei dati e strumenti per contrastare pratiche commerciali scorrette. Il consumatore digitale è oggi riconosciuto come soggetto attivo, titolare di diritti che vanno oltre la semplice protezione contrattuale, includendo il controllo sulle proprie informazioni e la possibilità di effettuare scelte consapevoli. In questo quadro, la fiducia rappresenta un elemento chiave per il corretto funzionamento dei mercati digitali.

A proposito della tutela del consumatore, Francesco Luongo (Movimento Difesa del Cittadino), intervenuto alla tavola rotonda, ha sottolineato come l’importazione dell’impianto legislativo europeo costituisca un fondamento importante per la tutela del consumatore italiano.

“Siamo consumatori completamente calati in una realtà i cui i dati influenzano il modo in cui il consumatore decide. I modelli di business digitale vanno ad esacerbare le asimmetrie informative. Per chi è chiamato a spiegare le garanzie di tutela che spettano ai consumatori, è fondamentale essere in grado di alfabetizzarsi sulle norme esistenti.”

L’e-commerce 2026 tra personalizzazione e consapevolezza

L’evoluzione dell’e-commerce nel 2026 è profondamente segnata dall’impiego di algoritmi sempre più sofisticati, in grado di orientare l’esperienza degli utenti attraverso processi di personalizzazione avanzata. Le piattaforme digitali utilizzano sistemi di profilazione per proporre contenuti, prodotti e servizi su misura, migliorando l’efficienza e la pertinenza delle offerte. Tuttavia, queste tecnologie sollevano interrogativi rilevanti in merito alla libertà di scelta dei consumatori e al rischio di condizionamento.

Le cosiddette architetture della scelta possono influenzare le decisioni in modo spesso impercettibile, rendendo necessario un ripensamento delle strategie di tutela. La sfida consiste nel coniugare innovazione e autonomia decisionale, promuovendo modelli di e-commerce basati su trasparenza algoritmica, responsabilità delle piattaforme e maggiore consapevolezza degli utenti.

In conclusione, il convegno ha evidenziato come l’economia dei dati rappresenti al contempo una straordinaria opportunità di sviluppo e una sfida regolatoria di primo piano. Il futuro dei diritti digitali e della tutela del consumatore dipenderà dalla capacità di costruire un equilibrio tra innovazione tecnologica e garanzie giuridiche, ponendo al centro la persona e la sua libertà di scelta.