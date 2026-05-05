“Quick Training”: riparte il programma di educazione digitale e sicurezza di Intesa Sanpaolo

È ripartito con due nuovi eventi a Firenze (25 marzo) e Ancona (16 aprile) “Quick Training”, il programma di educazione digitale e sicurezza promosso dalla Divisione Banca dei Territori e dalla struttura Consumer Association Relations della Direzione Institutional Affairs di Intesa Sanpaolo, in sinergia con le Associazioni dei Consumatori e realizzato nell’ambito del vigente Accordo Quadro “Innoviamo le relazioni 3.0”.

L’iniziativa, partita lo scorso anno con eventi organizzati nelle filiali di Torino, Calderara di Reno (BO) e Bari, si rivolge a clienti della Banca e rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e accompagnare i cittadini verso un utilizzo più consapevole e omnicanale dei servizi bancari.

I temi della sicurezza e della prevenzione, declinati in buone pratiche ed elementi di tutela volti a prevenire rischi e frodi in ogni loro forma, hanno contribuito a sviluppare un dialogo tra la Banca, le Associazioni dei Consumatori e le Forze dell’ordine, rappresentate dall’Arma dei Carabinieri la cui presenza da quest’anno ha arricchito di nuovi contenuti gli incontri.

Il confronto su questi temi contribuisce a creare una rete di protezione concreta, capace di rispondere con precisione ai bisogni e alle incertezze che spesso accompagnano l’evoluzione degli strumenti digitali e trasformare l’innovazione tecnologica in una reale opportunità di inclusione per tutti anche in un’ottica di mitigazione dei rischi e di potenziali criticità.

L’impegno di “Quick Training” proseguirà per tutto l’anno con nuovi eventi sul territorio in programma a Catania (9 giugno), Napoli (8 ottobre), Milano (28 ottobre) e Genova (novembre) per alimentare un confronto autentico e costruttivo, dove l’ascolto delle esigenze delle persone diventa la base per una crescita condivisa.

Le informazioni sul programma “Quick Training” sono disponibili alla pagina dedicata del sito vetrina di Intesa Sanpaolo al seguente link https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/quick-training-banca-digitale.html