Educazione sessuale a scuola: l’Italia in ritardo rispetto all’Europa

Mentre in molti Paesi europei l’educazione affettiva e sessuale è parte integrante dei programmi scolastici, in Italia resta ancora un tema controverso e poco strutturato. Eppure, secondo esperti e organismi internazionali, introdurla presto e in modo completo è fondamentale per la crescita e la tutela dei più giovani.

In molti Paesi europei l’educazione sessuale è una realtà consolidata da decenni. La Svezia è stata la prima, nel lontano 1955, a renderla materia obbligatoria nelle scuole, integrandola nei programmi curricolari. A seguire, Germania nel 1968, Danimarca, Finlandia e Austria nel 1970, poi la Francia nel 1998 e l’Irlanda nel 2003.

Oggi, nell’Unione Europea, solo sette Paesi non prevedono un percorso obbligatorio di educazione sessuale nelle scuole: Bulgaria, Cipro, Italia, Lituania, Polonia, Romania e Ungheria.

Un dato che colloca il nostro Paese agli ultimi posti per quanto riguarda la formazione dei giovani su temi come affettività, rispetto, consenso e salute sessuale.

L’approccio internazionale: educare presto e con metodo

Da anni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNESCO sottolineano l’importanza di un’educazione sessuale precoce, calibrata sulle diverse età. L’obiettivo è parlare di sessualità, emozioni e relazioni in modo positivo, realistico e scientificamente corretto.

Secondo un recente rapporto UNESCO, solo 10 Paesi europei hanno sviluppato programmi di Comprehensive Sexuality Education (CSE), cioè un’educazione sessuale “comprensiva”: non limitata agli aspetti biologici, ma estesa alle emozioni, al rispetto del corpo, al consenso e all’uguaglianza di genere.

Nei Paesi dove questo modello è attivo, gli studi mostrano benefici concreti: meno ansia legata alla “prima volta”, più consapevolezza dei propri diritti e una significativa riduzione dei casi di violenza e sfruttamento.

Le linee guida dell’ONU: un’educazione continua e inclusiva

Le linee guida delle Nazioni Unite raccomandano che la CSE inizi già nella scuola primaria e continui per tutto il percorso di crescita, adattando i contenuti all’età.

Nei Paesi Bassi, per esempio, si comincia a parlare di emozioni, rispetto e differenze già dai 4 anni, con linguaggi semplici e attività adeguate ai bambini.

Questo approccio graduale, spiegano ONU e UNESCO, non “anticipa” la sessualità, ma fornisce strumenti per viverla in modo consapevole e sicuro. L’educazione affettiva diventa così parte integrante dell’educazione civica e della costruzione dell’identità personale e relazionale.

L’Italia tra ritardi e dibattiti

Nel nostro Paese, l’educazione sessuale non è obbligatoria né esiste un piano nazionale che ne regoli l’insegnamento. Ogni scuola decide autonomamente se e come affrontare il tema, spesso con interventi sporadici o affidati a esperti esterni.

Secondo l’Osservatorio “Giovani e Sessualità” di Durex e Skuola.net, il 38,8% dei ragazzi italiani tra 11 e 24 anni dichiara di non aver mai trattato questi argomenti a scuola. Chi lo ha fatto, spesso racconta esperienze frammentarie, concentrate sugli aspetti biologici e poco attente a emozioni, relazioni e rispetto.

Eppure, secondo le raccomandazioni UNESCO, il diritto all’educazione sessuale è anche un diritto alla salute e all’uguaglianza di genere, pienamente inserito negli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Un investimento per il futuro

Parlare di educazione sessuale non significa anticipare esperienze o imporre modelli, ma fornire strumenti per crescere liberi e consapevoli. Laddove esiste un percorso strutturato, i giovani mostrano più rispetto verso sé stessi e gli altri, maggiore senso di responsabilità e una migliore comprensione delle proprie emozioni.

Per questo, molti esperti chiedono che anche l’Italia compia finalmente un passo deciso in questa direzione: perché educare all’affettività non è un lusso o un tabù, ma un diritto e un dovere educativo verso le nuove generazioni.