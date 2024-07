Estate rovente, i consigli di Animal Protection: attenzione ai nostri amici a quattro zampe

Il cambiamento climatico sta portando con sé estati sempre più roventi, per questa ragione è fondamentale prestare maggiore attenzione ai nostri animali domestici. LNDC Animal Protection rinnova anche quest’anno i suoi consigli per garantire che le vacanze siano piacevoli e sicure anche per i nostri animali domestici

Il cambiamento climatico sta portando con sé estati sempre più roventi, per questa ragione è fondamentale prestare una maggiore attenzione ai nostri animali domestici. LNDC Animal Protection rinnova anche quest’anno i suoi consigli per garantire che le vacanze siano piacevoli e sicure anche per i nostri animali domestici.

Il primo consiglio è di non lasciare mai gli animali in auto anche con i finestrini aperti, la temperatura all’interno del veicolo, infatti, può diventare letale in pochi minuti. Se vediamo un animale chiuso in un’auto, dobbiamo verificare le sue condizioni e, se necessario, contattare le forze dell’ordine e un veterinario. In caso di colpo di calore, rinfreschiamolo immediatamente gettandogli dell’acqua addosso.

A tal proposito è fondamentale saper riconoscere e affrontare il colpo di calore: i sintomi del colpo di calore includono disagio, irrequietezza, ansimare, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, perdita di lucidità e coordinazione. In caso di sospetto, è fondamentale correre dal veterinario. Nel frattempo, spostiamo l’animale in un luogo fresco e ombreggiato, applicando stracci bagnati con acqua su collo, ascelle e inguine.

Per quanto riguarda gli animali che invece vivono all’aperto o in appartamento, devono avere sempre accesso ad acqua fresca e a zone ombreggiate. Le passeggiate dovrebbero avvenire la mattina presto o la sera, evitando le ore più calde. Quest’ultima prevenzione è dovuta al fatto che i cuscinetti dei nostri amici a quattro zampe sono molto delicati e possono ustionarsi al contatto con l’asfalto o la sabbia bollente delle ore più calde.

Per rimanere in tema spiaggia, attenzione! insieme all’acqua salata possono irritare la pelle dei cani. È consigliabile sciacquarli con acqua dolce, soprattutto tra i polpastrelli. Durante il gioco, è meglio evitare che la ingeriscano insieme a corpi estranei come ami, lenze e conchiglie.

Una buona notizia è che la pelliccia protegge sia dal freddo ma anche dal caldo. Se si decide di tosare l’animale, è importante lasciare una lunghezza sufficiente per proteggerlo. Applicare una crema solare ad alta protezione sulle estremità bianche degli animali esposti al sole, ad esempio, è utile per prevenire scottature e tumori.

Durante la primavera e l’estate, è inoltre essenziale applicare regolarmente un antiparassitario adatto alla specie e alla taglia dell’animale (attenzione! Gli antiparassitari sono distinti tra cani e gatti). Per i soggetti più sensibili, esistono prodotti naturali a base di Olio di Neem. Il caldo porta con sé anche molti insetti che possono pungere facilmente gli animali. In caso di gonfiore, arrossamento o prurito insolito, è necessario contattare subito il veterinario.

Infine, è opportuno portare sempre con noi i nostri animali, anche in vacanza, promuovendo una serena convivenza con chi non ha animali. Teniamoli sotto controllo, al guinzaglio se necessario, e manteniamo pulito lo spazio comune.

