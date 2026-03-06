Giornata della Donna, le iniziative di ABI per la parità di genere

In occasione dell’8 marzo “Giornata internazionale della donna”, ABI promuove l’iniziativa “Il talento non ha genere. Abbasso gli stereotipi“. Al centro la parità di genere e il contrasto agli stereotipi anche attraverso l’accrescimento delle competenze finanziarie, quale strumento a supporto di inclusione sociale e pari opportunità.

Giornata della Donna, l’iniziativa di ABI

L’iniziativa, che si articola su più livelli, si svilupperà intorno a una campagna di comunicazione disponibile sui canali ABI ( qui ) e che rappresenta il filo conduttore delle diverse attività. A questa si aggiungono esperienze dirette dal mondo delle banche.

Attraverso brevi interviste video, banche partecipanti all’Osservatorio D&I in Finance raccontano le attività sviluppate per promuovere la parità di genere come valore sociale e strumento di sostenibilità.

L’iniziativa, in cui ha un ruolo importante anche l’ambito internazionale con l’adesione di ABI alla campagna di UN Women “Rights. Justice. Action. For ALL women and girls”, si spingerà in una ulteriore direzione: al centro l’attenzione verso i più piccoli, con l’evento formativo “Abbasso gli Stereotipi” promosso da ABI e FEduF, per supportare i talenti a partire dalle nuove generazioni.

Abbasso gli stereotipi: l’evento rivolto ai più giovani

Rivolto alle scuole primarie e medie, l’evento vedrà giovanissimi studenti dialogare con protagoniste del mondo bancario, economico, educativo sull’importanza della formazione e gestione consapevole del denaro e risparmio per le pari opportunità. In particolare potranno confrontarsi sui temi della parità con Ilaria Dalla Riva, Presidente del Casl ABI, Martina Limoni, Direttrice mercato Italia Collezionabili Panini, Azzurra Rinaldi, docente di economia politica Unitelma Sapienza, con la moderazione di Giovanna Boggio Robutti, Direttrice generale FEduF.

L’evento, che si svolgerà domani a Roma presso la sede di ABI, sarà introdotto da Gianni Franco Papa, Presidente del Comitato tecnico strategico ABI “Evoluzione demografica e servizi bancari”, Amministratore Delegato di BPER Banca.