Giornata della donna, persiste il divario di genere nell’educazione finanziaria

Le donne sono sempre più indipendenti sul risparmio “creativo” e rimarcano la volontà di preservare la propria autonomia finanziaria, ma sulla gestione del denaro continuano a pesare l’inflazione e il gender gap nell’educazione finanziaria: è quanto emerge da uno studio Revolut, realizzato in occasione della Giornata dell’8 marzo.

Donne, gestione del denaro e autonomia finanziaria

Per quanto riguarda la gestione del denaro, il 36% delle donne preferisce tenere i conti separati durante la convivenza con il partner, mentre tra gli uomini solo il 30% la pensa allo stesso modo. Anzi, il 42% degli uomini preferirebbe avere un conto in comune, aspetto su cui è d’accordo solo il 33% delle donne. Mentre più di 1 donna su 4 (26%) vorrebbe invece una soluzione ibrida: un conto unico per le spese comuni e conti separati per le spese individuali.

“Una scelta che – sottolinea lo studio – rimarca la volontà di preservare la propria autonomia finanziaria in un Paese in cui – secondo i dati di Global Thinking Foundation riportati da Revolut – la violenza economica colpisce circa il 25% delle donne, arrivando persino al 40% in alcune regioni italiane”.

Lo studio evidenzia anche il desiderio di molte donne di incrementare le proprie competenze in materia di educazione finanziaria. Il 37% delle intervistate afferma di saper gestire con sicurezza le spese domestiche, ma vorrebbe migliorare nel gestire i budget e gli investimenti per affrontare al meglio la situazione economica attuale, mentre il 10% si affida a un consulente finanziario/partner/familiare che la aiuti a gestire meglio le proprie finanze proprio perché non si sente sicura di sé. C’è poi un 27% che dice di essere molto preoccupata che le proprie finanze personali siano influenzate dall’inflazione, ma non sa esattamente cosa fare.

Oltre l’80% delle donne, quindi, concorda nel dire che una migliore alfabetizzazione finanziaria potrebbe migliorare la qualità della loro vita. “Considerando questo aspetto – osserva l’indagine – non sorprende che le donne considerino di acquistare/investire in prodotti meno rischiosi rispetto agli uomini nel 2023: il 31% afferma di essere interessata ai prodotti di risparmio (contro il 29% degli uomini), il 10% a un’assicurazione medica (contro il 9% degli uomini), mentre prodotti come la carta di credito e i prestiti ottengono rispettivamente il 18% e il 5% delle preferenze, ma sono inferiori di 2 punti percentuali rispetto alle scelte degli uomini”.

Esiste, inoltre, una difficoltà generale, estesa quindi anche agli uomini, a parlare di denaro. Solo il 32% delle donne non ha problemi a parlarne. L’ambito di discussione più arduo è la richiesta di un aumento di stipendio, indicato dal 28% delle donne contro il 23% degli uomini, per cui invece l’aspetto più difficile da affrontare sono le conversazioni sui propri risparmi (lo indica il 23% delle donne).

Segue il 24% delle donne con difficoltà a chiedere sconti nei negozi o per un servizio che intendono acquistare e il 17% che trova complicato parlare di come spende il suo denaro (contro il 13% degli uomini).

Le strategie di risparmio

E quali sono, infine, le strategie di risparmio attuate dalle donne per far fronte al caro prezzi? Secondo l’indagine, più di 1 donna su 4 afferma di aver dovuto apportare cambiamenti significativi o radicali al proprio stile di vita a causa dell’inflazione.

In particolare, con il costo della vita in aumento, il 76% evita di acquistare oggetti di cui non ha davvero bisogno; il 59% limita il consumo di elettricità/gas/acqua; il 46% compra oggetti di seconda mano; il 31% acquista vestiti sempre più durevoli. Infine, il 23% usa di più i mezzi pubblici.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!