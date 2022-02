Malattie rare, in Italia le patologie coinvolgono oltre 2 milioni di persone

In Italia i malati rari sono sono oltre 2 milioni e, secondo la SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 1 su 5 è un bambino, con grandi differenze cliniche in relazione all’età di presentazione della malattia, che può manifestarsi in epoca prenatale, alla nascita, durante l’infanzia o in età più tardiva fino all’età adulta. La SINPIA richiama, dunque, l’attenzione sui disturbi neuropsichici nell’infanzia, legati a tali patologie, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che ricorre il 28 febbraio.

Everyone is invited to light or decorate their home with the Rare Disease Day colours at 7 PM your local time, 28 February 2022.

Don’t forget to share your illuminations on social media and use #LightUpForRare

