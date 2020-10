Cittadinanza digitale per i più piccoli, un progetto di Telefono Azzurro

È partito ieri, con i saluti in video della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, l’evento di lancio di “Cittadinanza Digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi”, un progetto formativo rivolto a grandi e piccoli, realizzato da Telefono Azzurro con il supporto di Google.org.

Cittadinanza Digitale, per un uso consapevole della Rete

La Digital Transformation è, infatti, una grande opportunità ma richiede, anche e soprattutto per i più giovani, consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi e nella gestione di relazioni che si intrecciano tra la quotidianità fuori dalla rete e quella di internet, creando una dimensione nuova cosiddetta “onlife”.

Le insidie ci sono e gli adulti le temono, per questo spesso, come reazione, limitano l’utilizzo della tecnologia, che in realtà offre possibilità di apprendimento utili e formative anche per i più giovani.

Una ricerca di Doxa Kids & Telefono Azzurro (2020) dimostra che il 21% dei genitori teme che i propri figli incontrino su internet contenuti che esaltano l’anoressia, l’autolesionismo e il suicidio; il 18%, invece, che siano esposti a contenuti pornografici. Gli insegnanti, per il 47%, hanno paura che i più giovani siano esposti al cyberbullismo, mentre, per il 40%, che possano essere adescati dagli adulti.

Come formare i giovani?

Come contribuire alla formazione di “giovani cittadini digitali consapevoli”? Questo è l’interrogativo su cui si sono confrontati i partecipanti all’incontro.

“Proteggere le nostre ragazze e i nostri ragazzi significa guardare al futuro, ed è quello che fa la collaborazione Ministero-Telefono Azzurro, che rinnoviamo con orgoglio. Un Protocollo che verte su temi di stretta attualità e ci vedrà impegnati, tutti insieme, per contrastare il cyberbullismo e lavorare sulla media education, uno dei tre punti cardine che abbiamo messo al centro delle Linee guida sull’Educazione civica diramate alle scuole”, ha dichiarato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

“Dobbiamo interrogarci su come tutte le istituzioni, le associazioni e la società civile possano aiutare al meglio tutti i bambini e i ragazzi ad accedere alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali, riducendo al minimo i rischi. Sarebbe facile utilizzare strategie restrittive e di limitazione all’uso delle tecnologie – ha affermato la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano. –

Ma credo che questa non sia la soluzione ottimale poiché può andare a scapito delle opportunità che il digitale offre. È necessario aumentare la consapevolezza dei bambini sui rischi della rete e sviluppare la loro capacità di identificare le minacce alla sicurezza e alla privacy”.

E per il Professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, la giornata di lancio di Cittadinanza Digitale “si pone come obiettivo quello di riportare al centro del dibattito pubblico il benessere di bambini e adolescenti a partire dalla scuola e dal web, due dimensioni sempre più connesse tra loro”.

Firmato il protocollo di intesa Ministero dell’Istruzione/Telefono Azzurro

In occasione dell’evento, la Ministra Azzolina ha firmato il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Telefono Azzurro, dal titolo “La prevenzione e la formazione quali strumenti di diffusione e consolidamento di una cultura orientata al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’era digitale”, al quale l’Associazione e il Dicastero stanno lavorando e collaborando da tempo.

L’obiettivo del progetto “Cittadinanza digitale” è, dunque, quello di formare insegnanti e bambini circa le opportunità e i rischi della rete, affinché possano utilizzare in modo consapevole e sicuro il web.