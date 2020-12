Natale, in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto legge con lo stop agli spostamenti

Entra in vigore oggi il decreto legge con le indicazioni sul Natale che verrà.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che modifica la legislazione di emergenza per fronteggiare i rischi sanitari legati alla pandemia durante il periodo di Natale. E non solo. Perché il testo estende anche il tempo massimo in cui possono rimanere in vigore i decreti del presidente del Consiglio, portando il limite di vigenza da trenta giorni a cinquanta giorni.

Le limitazioni agli spostamenti

Il decreto legge in vigore da oggi contiene le norme che limitano gli spostamenti per il periodo di Natale e Capodanno. Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare fra Regioni. Nei giorni 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio non ci si potrà spostare neanche fra Comuni. Le eccezioni ammesse sono situazioni di necessità, motivi di salute o ragioni di lavoro. È consentito il rientro alla propria residenza o domicilio.

Ecco il testo del decreto pubblicato in Gazzetta:

«Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti».

Il nuovo decreto e il Natale che verrà

Il nuovo decreto vuole dunque limitare al massimo gli spostamenti consentiti nel periodo di Natale. In sintesi (comunicato stampa del CdM):

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);

sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.