Accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento Ue sulla revisione della direttiva del 2015: più informazioni ai viaggiatori, rimborsi più rapidi, voucher sicuri e regole aggiornate per le cancellazioni.

Il mondo dei pacchetti viaggio organizzati cambia volto. Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione della direttiva sui viaggi “tutto compreso”, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e rendere più chiari obblighi e responsabilità degli operatori. Una riforma attesa da anni, spinta anche dalle difficoltà vissute dai viaggiatori durante il fallimento di grandi operatori internazionali e durante la pandemia, quando ottenere rimborsi e informazioni è diventato spesso un percorso complesso.

Una definizione più chiara e maggiore trasparenza

La prima novità riguarda la definizione stessa di “pacchetto viaggio”, che viene semplificata per evitare ambiguità e per escludere alcune formule di servizi collegati non riconducibili ai pacchetti.

Le nuove norme introducono inoltre obblighi informativi più completi: i viaggiatori dovranno ricevere indicazioni chiare su metodi di pagamento, documenti necessari, accessibilità per persone con mobilità ridotta e penali in caso di recesso. Novità importante anche sul fronte dei reclami: gli organizzatori dovranno dotarsi di procedure dedicate, garantendo tempi e modalità trasparenti.

Cancellazioni e forza maggiore: regole più semplici

Il tema delle cancellazioni è uno dei più delicati e la riforma interviene proprio per rendere i diritti dei viaggiatori più chiari e uniformi. Se il viaggio viene annullato per circostanze straordinarie e inevitabili, il consumatore potrà rinunciare senza pagare penali.

Cosa rientra nella “forza maggiore” sarà valutato caso per caso, ma la volontà dell’Ue è evitare interpretazioni troppo restrittive. Anche gli organizzatori avranno regole precise: se cancellano il pacchetto, dovranno rimborsare entro 14 giorni, senza eccezioni.

Voucher sì, ma solo se il viaggiatore vuole

L’esperienza pandemica ha mostrato criticità nell’uso dei voucher. La nuova direttiva introduce una logica più equilibrata: i voucher restano possibili, ma non obbligatori. Il viaggiatore può rifiutarli e richiedere il rimborso. Se accettati, dovranno avere valore equivalente, durata massima di 12 mesi, possibilità di trasferimento una sola volta ed essere coperti da protezione contro l’insolvenza.

Proprio l’insolvenza degli operatori è un nodo centrale della riforma. Se il viaggio salta perché il professionista fallisce, i rimborsi dovranno arrivare entro sei mesi, con possibilità per gli Stati di tempi ancora più brevi. Solo in casi eccezionali il termine potrà estendersi a nove mesi. Saranno inoltre pubbliche le informazioni sugli operatori che rispettano gli obblighi di tutela.

Un settore cruciale per l’Europa

Il turismo è una colonna portante dell’economia europea: oltre 10 milioni di lavoratori, più di 2,3 milioni di imprese, circa due terzi dei turisti internazionali nel continente. La revisione della direttiva sui pacchetti viaggio si inserisce quindi in una strategia più ampia per garantire un settore forte, competitivo e sostenibile.

Ora l’accordo dovrà essere confermato da Consiglio e Parlamento: un passaggio formale che prepara il terreno a una sanità normativa più moderna e vicina alle esigenze reali dei viaggiatori europei.