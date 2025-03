Su Change.org la petizione di MDC per fermare la proposta di reintrodurre la pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del calcio italiano

Pubblicità al gioco d’azzardo nel calcio, MDC lancia una petizione per fermare la proposta (foto Pixabay)

Il Movimento Difesa del Cittadino ha lanciato su Change.org una petizione per fermare la proposta di reintrodurre la pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del calcio italiano.

L’associazione ricorda che “la commissione Cultura e sport del Senato ha approvato la risoluzione di FdI, presentata in vista della riforma del calcio, proponendosi di superare il divieto imposto nel 2018 con il Decreto Dignità. Decreto che ha introdotto un divieto assoluto di pubblicità per il gioco d’azzardo, riconoscendo i rischi devastanti che questa promozione comporta, soprattutto per le fasce più vulnerabili”.

Pubblicità al gioco d’azzardo nel calcio, MDC: scelta altamente dannosa

Per MDC si tratta di “una scelta priva di logica e altamente dannosa, che rischia di incentivare comportamenti patologici e compromettere la stabilità economica di migliaia di famiglie”.

L’associazione, quindi, chiede al Governo e al Parlamento di “respingere con fermezza questa proposta, mantenendo il divieto introdotto dal Decreto Dignità e rafforzando le misure di prevenzione e tutela per le famiglie italiane”.

“Giocare è una passione, non una dipendenza – conclude MDC. – Non si speculi sulla fragilità delle persone per finanziare il calcio“.

