Diritti del consumatore, CTCU: nel 2024 oltre 7.000 casi di consulenza trattati

In occasione della Giornata mondiale del consumatore il CTCU presenta la relazione annuale 2024 e ricorda i principali casi trattati lo scorso anno

In occasione della Giornata mondiale del consumatore, che ricorre domani, il Centro Tutela Consumatori Utenti presenta la relazione annuale 2024: oltre 7.000 casi di consulenza trattati, più di 48.000 contatti e oltre 1,2 milioni di euro recuperati a favore dei consumatori.

Diritti del consumatore, i principali casi trattati dal CTCU

Tra i vari casi trattati, il CTCU ricorda alcune vicende in particolare, che hanno suscitato forte preoccupazione in un gran numero di consumatori.

Tra questi, il richiamo attuato dalla casa automobilistica Citroen, dove a causa di seri problemi agli airbag in dotazione, oltre 164.000 veicoli in Italia sono dovuti rimanere fermi per diversi mesi.

Un altro caso rilevante ha riguardato la compagnia assicurativa FWU, che – ricorda l’associazione – “nel 2024 ha incontrato serie difficoltà finanziarie e non è più riuscita a soddisfare due importanti criteri di solvibilità patrimoniale. Di conseguenza, agli interessati non sono state più erogate le prestazioni contrattuali previste”.

Nel settore dell’energia il CTCU segnala il contenzioso avviato a fine anno contro il fornitore Enel Energia, in relazione “all’invio, in un certo periodo a cavallo del 2023/2024, di bollette di importo significativamente più alto rispetto a quelle in precedenza emesse e pagate dai clienti, senza un’adeguata preventiva informazione riguardo le prospettate modifiche di prezzo che sarebbero state applicate alle loro forniture di lì a poco”.

Nel 2024 il CTCU si è occupato anche di intelligenza artificiale, di sostenibilità ambientale e di cambiamento climatico. E molti eventi informativi sono stati dedicati al tema delle frodi online.

