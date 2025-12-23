Non per tutti le feste sono un tempo di gioia. Tra aspettative sociali, confronti e ferite che si riaprono, la psicologa Angela Persico spiega perché dicembre può diventare emotivamente faticoso e come costruire un Natale più autentico e sostenibile.

Per molti il Natale è calore, famiglia e magia. Per altri, spesso in silenzio, è uno dei periodi emotivamente più complessi dell’anno. A dicembre entra in scena quello che si definisce “pressione della felicità”: l’idea implicita che in questi giorni si dovrebbe essere felici. Quando questo non accade, la tristezza pesa il doppio. Non è l’emozione in sé a fare male, ma il giudizio che le si riversa addosso, alimentato da una narrazione collettiva di felicità obbligatoria.

Il “divario emotivo” tra ciò che sentiamo e ciò che dovremmo sentire

Alla base del disagio c’è uno scarto profondo tra il mondo interno e lo script sociale delle feste. In psicologia si parla di emotional mismatch, il “divario emotivo” che nasce quando stanchezza, malinconia o stress entrano in collisione con l’imperativo esterno di gioia e armonia. In questo spazio si attiva un giudice interiore severo, che rifiuta emozioni legittime perché percepite come fuori luogo. Il paradosso è che più si cerca di combatterle, più la sofferenza aumenta.

Social network e Natale “editato”

A rendere tutto più complesso c’è l’effetto amplificatore dei social. A dicembre scorrono immagini di Natali perfetti, relazioni armoniose e tavole impeccabili. Il confronto, però, è sbilanciato: il nostro dietro le quinte contro il palcoscenico altrui. Ne deriva una sorta di “FOMO natalizia”, la sensazione che tutti stiano vivendo il Natale ideale tranne noi, con un conseguente aumento di inadeguatezza e isolamento.

Anche cinema e pubblicità contribuiscono a costruire un modello irrealistico. Raccontano un Natale da fiction, con conflitti che si risolvono e un lieto fine garantito. Quando la realtà non coincide con questo copione, subentra non solo la delusione, ma anche il rischio di sentirsi in difetto, come se la propria storia non fosse all’altezza di una finzione.

Il Natale come “faro emotivo”

Le feste sono potenti marcatori temporali. Luci, odori, musiche e rituali riattivano ricordi e stati emotivi legati al passato. Il Natale diventa così un “faro emotivo” che illumina ciò che manca: lutti, separazioni, cambiamenti di vita. Non è debolezza, ma una reazione legata al significato profondo delle esperienze vissute.

La solitudine natalizia non riguarda solo gli anziani. Oggi assume forme più sottili: giovani fuori sede, genitori separati, persone che affrontano un lutto, una malattia o difficoltà economiche. C’è anche chi vive infertilità o perdite perinatali, dolori spesso resi invisibili “per non rovinare la festa”. Si può essere circondati da persone e sentirsi comunque soli, quando manca una vera risonanza emotiva.

Domande scomode e ruoli che tornano

Durante le riunioni familiari riaffiorano ruoli antichi, aspettative e paragoni. Le domande scomode, spiega Persico, raramente cercano risposte autentiche: servono piuttosto a riaffermare gerarchie e copioni. La strategia non è trovare la risposta perfetta, ma proteggere il proprio spazio emotivo, disinnescando e reindirizzando senza esporsi inutilmente.

Un kit di primo soccorso emotivo per le feste

La buona notizia è che non serve inseguire il Natale perfetto. Il benessere non nasce dall’aggiungere obblighi, ma dal sottrarre il superfluo. Tra i suggerimenti della psicologa: piccoli ancoraggi sensoriali per interrompere il rimuginio, praticare auto-compassione, imparare a dire “no” con gentilezza, usare i social in modo più consapevole e creare nuovi rituali su misura.

Persico parla di “tre permessi” fondamentali: il permesso di scegliere ciò che conta davvero, di creare rituali che rispecchino chi siamo oggi e di riposare senza arrivare esausti.

La via d’uscita non è lottare per sentirsi diversi ma riconoscere con gentilezza ciò che si prova e ridurre la pressione di aderire a copioni emotivi che non ci appartengono. Un Natale sostenibile è un Natale intenzionale: non fare di meno, ma fare con più autenticità.