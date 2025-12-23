Cenone di Natale e Capodanno, il 31% delle famiglie farà tagli al menu

Cenone di Natale e Capodanno, prezzi su e tagli al menu (Foto di Karolina Grabowska da Pixabay )

Gli italiani tagliano il menu delle feste. Il 31% delle famiglie ridurrà di almeno una portata il classico cenone di Natale e Capodanno, con un taglio alla quantità e a volte anche alla qualità dei prodotti portati in tavola. A rincarare di più sono soprattutto pesce, frutta e dolci.

La spesa media per il classico menu della vigilia di Natale è di oltre 46 euro a persona, per Capodanno si sale a quasi 58 euro. C’è da dire che questi sono i prezzi di menu completi di tutto: insalata di mare, spaghetti e zuppa di pesce, spigola, frutta, spumante e panettone per la vigilia di Natale; insalata russa, salmone affumicato, vongole, lenticchie e quant’altro per il cenone di Capodanno. Se invece si sceglie un menu più economico, magari con un diverso tipo di pesce, la spesa già si abbatte e si arriva a una stima di poco superiore a 26 euro a persona per Natale e di quasi 33 euro a persona per Capodanno.

Tutti a tavola

Alle porte delle feste, fra i prezzi del pesce alle stelle e quella dei panettoni, le famiglie fanno i conti del cenone di Natale e Capodanno guardando al risparmio e a evitare sprechi. Sulle tavole, afferma Federconsumatori, le famiglie opereranno dei tagli importanti: riducendo quantità e qualità (il 31% ridurrà di almeno una portata il classico cenone).

L’indagine dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori evidenzia che solo il 30,2% delle famiglie prenoterà uno tra pranzo di Natale e cenone della vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi.

L’associazione ha monitorato i costi che le famiglie devono affrontare per i piatti della tradizione portati in tavola alla vigilia di Natale e Capodanno prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica e, quest’anno, anche un menu “ristretto”, con alcuni tagli alle portate (Qui tutti i menu con i rispettivi prezzi).

Prezzi e rincari sulle tavole delle feste

La spesa media per il menu classico della cena di Natale (per una famiglia di sei persone) sarà di 278 euro per il menu tradizionale, di 159 euro per quello più economico. Per il cenone di Capodanno la cifra, per la stessa famiglia di sei persone, sarà di circa 347 euro oppure di 197 euro per il menu meno caro.

La spesa media per la classica cena di Natale aumenterà del 5% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost l’aumento sarà del3% rispetto al 2024. Per il cenone di Capodanno, l’aumento sarà del 2% sul menu classico e del 2% su quello meno caro.

In tutti e due i casi, spiega Federconsumatori. le opzioni più economiche implicheranno una spesa inferiore del 43% rispetto al menu classico. Gli aumenti più significativi riguardano, oltre al pesce, la frutta e i dolci.

Visto il costante aumento dei prezzi nel settore alimentare, le famiglie faranno rinunce.

“Per questo, per la prima volta, abbiamo monitorato anche i costi del menu “ristretto”, con tagli ad alcune portate – spiega Federconsumatori – Optando per tale soluzione il risparmio ammonterà, a Natale, al -52% rispetto al menu tradizionale, a Capodanno, al -61% rispetto al classico cenone”.