Ragazzo con autismo rifiutato dalle scuole, MDC: tutelare il diritto allo studio e l’inclusione

Tommaso, un ragazzo di 15 anni con una forma di autismo severo, è stato rifiutato da 31 scuole dell’obbligo a Milano: è quanto denunciato da una famiglia, che ha deciso di raccontare la vicenda al Corriere della Sera.

Secondo quanto riportato dal Corriere, “già ad ottobre” la famiglia di Tommaso si rivolge “al Servizio orientamento scolastico offerto dal Comune per gli alunni con sostegno. A novembre viene loro suggerita una short list di tre scuole adatte e teoricamente disponibili“. Tuttavia “i primi due istituti suggeriti dai servizi danno subito risposta negativa e la terza dà disponibilità in via residuale, e cioè soltanto se alla fine resterà un posto libero e con le risorse per un disabile grave”. Seguiranno poi altri 28 tentativi.

Tra le motivazioni del rifiuto – si legge – “Non abbiamo il personale per controllare ragazzi che non siano nelle classi durante l’ora di lezione, meglio rivolgersi altrove“, “No, nei laboratori usiamo attrezzi che possono essere pericolosi”, “Non abbiamo le strutture adeguate e il personale” e, ancora, “Non abbiamo la garanzia di copertura del personale di sostegno“, “Abbiamo già troppi ragazzi disabili, non riusciamo a prenderci cura di tutti“, “Non riusciamo ad accogliere più di un disabile per classe“.

Ragazzo con autismo rifiutato dalle scuole, MDC: l’ultimo di una serie di casi

Il Movimento Difesa del Cittadino è intervenuto sul caso, richiamando l’attenzione sulla necessità di “tutelare il diritto allo studio di tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità, sancito dalla Costituzione”.

“Il caso di Milano – afferma il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo – è soltanto l’ultimo di una serie di casi analoghi. L’insufficienza di formazione idonea del personale scolastico non consente di rispettare il principio dell’inclusione scolastica, pertanto è fondamentale lo sviluppo di una rete inter-istituzionale che permetta il confronto e l’integrazione delle diverse prospettive e specificità professionali presenti sul territorio”.

