I giovani a Sanremo, al via l’iniziativa “Social EuroVoices” promossa dal Parlamento Ue e dalle ACLI

Da oggi, 11 febbraio, al 15 febbraio si terrà “Social EuroVoices“, l’iniziativa organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalle ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani nell’ambito del Festival della canzone italiana a Sanremo; con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Social EuroVoices, l’evento

“L’iniziativa – si legge in una nota del Parlamento Ue – si propone come un ponte per avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, un’occasione per scoprire, confrontarsi e sentirsi parte di un progetto comune”.

Al centro dell’evento Blooming Europe, uno spazio dedicato alla diffusione di informazioni sulle opportunità europee per i giovani. La struttura sarà, inoltre, un hub per dirette radio e video, interviste, talk e momenti di confronto con giovani volontari, istituzioni, parlamentari europei, influencer e artisti.

Tra i temi affrontati – si legge – le priorità della politica europea e il significato dell’Europa per le nuove generazioni, e le opportunità offerte da programmi come Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà. Inoltre, ai presenti verrà chiesto di esprimere la propria voce attraverso la musica, mentre gruppi provenienti da tutta Italia realizzeranno interviste e contenuti multimediali per le vie della città.

