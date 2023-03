Sciopero trasporto aereo in Francia, Codici: i passeggeri hanno diritto a rimborso e indennizzi

Alcuni passeggeri segnalano la difficoltà a tornare in Italia dalla Francia per via dello sciopero del trasporto aereo. Codici ricorda quali sono i loro diritti

La mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni in Francia ha avuto ripercussioni anche nel trasporto aereo. Gli scioperi – segnala Codici – hanno creato notevoli disagi e sono state numerose le segnalazioni da parte di passeggeri in difficoltà con il rientro in Italia.

Alcuni di loro hanno deciso di noleggiare un’auto per tornare a casa, non riuscendo a trovare voli disponibili. Da qui l’intervento dell’associazione, che sottolinea i diritti dei passeggeri.

“La situazione che si è creata in Francia – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ha provocato pesanti disagi e questo era facilmente intuibile. Quello che rammarica è che a rimetterci è stato chi aveva in programma un volo di rientro in Italia e si è ritrovato abbandonato a se stesso”.

I diritti dei passeggeri in caso di sciopero del trasporto aereo

Quali sono, quindi, i diritti dei passeggeri bloccati per via degli scioperi?

“In questi casi – dichiara Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – è fondamentale ricordare i diritti, punto di riferimento imprescindibile in situazioni così caotiche. Non è uno sciopero ad esonerare la compagnia aerea dall’obbligo di indennizzo, ma è la dimostrazione di aver adottato tutte le misure possibili per scongiurare cancellazioni e ritardi. Una sentenza della Cassazione dello scorso febbraio è chiarissima in questo senso”.

“Chi ha subito la cancellazione oppure un ritardo del volo potrebbe, quindi, avere diritto non solo al rimborso del biglietto, ma anche agli indennizzi previsti dalla normativa europea – ribadisce Gallotta. – Per questo il nostro invito è a non subire passivamente la situazione che si è creata, ma ad attivarsi per far valere i propri diritti”.

