Buone pratiche a scuola, Cittadinanzattiva premia sicurezza, attivismo e sostenibilità

L’educazione civica è uno spazio importante per promuovere un ruolo da protagonisti per i giovani. E Cittadinanzattiva chiede di avviare un Albo delle buone pratiche per quelle più innovative e che hanno prodotto cambiamenti individuali o collettivi misurabili. Le buone pratiche a scuola sono oggetto del Premio “Vito Scafidi” promosso da Cittadinanzattiva e consegnato oggi nell’ambito della Fiera Didacta di Firenze. Sul podio le scuole di Torino, Rosignano Solvay, Taranto e Bari per i progetti su sicurezza, attivismo giovanile, salute globale e sostenibilità.

Educazione civica, progetti innovativi e protagonismo dei giovani

«I progetti realizzati dalle scuole – dichiara Adriana Bizzarri, Coordinatrice della Scuola di Cittadinanzattiva – utilizzano spesso lo spazio curricolare dell’educazione civica non solo per affrontare tematiche che coinvolgono e interessano maggiormente i più giovani ma anche per promuoverne un ruolo da protagonisti, per dar loro la possibilità di esprimersi e farsi sentire, di realizzare azioni concrete di cambiamento. In molti casi, come il Premio Scafidi dimostra, in queste attività le scuole si avvalgono dell’expertise di associazioni del Terzo Settore, come Cittadinanzattiva con comprovata e riconosciuta esperienza. Crediamo sia arrivato il momento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di tesaurizzare le innumerevoli progettualità realizzate dalle scuole e, così come prevede la legge 92/2019 istitutiva dell’educazione civica, raccogliere in un Albo delle buone pratiche quelle più innovative e continuative nel tempo, quelle che hanno prodotto cambiamenti culturali e nei comportamenti individuali e collettivi misurabili, per valorizzarle e diffonderle».

Le scuole premiate

Sicurezza a scuola, sul territorio e in rete, salute globale, cittadinanza attiva, sostenibilità sociale, ambientale ed economica: questi i temi del Premio Buone Pratiche a scuola “Vito Scafidi”, giunto alla XVIII edizione con 60 progetti partecipanti quest’anno e oltre 2500 in totale. Questa mattina, a Firenze presso la Fortezza Da Basso, nel contesto della Fiera Didacta si è svolta dunque la cerimonia di premiazione delle 4 scuole vincitrici.

Si tratta di: Scuola Secondaria di primo grado “G. Vidari” – Istituto Comprensivo Favria (Torino) con il progetto “Navighiamo in sicurezza”, per l’area Sicurezza a scuola, sul territorio, in rete; I.C. E. Solvay – D. Alighieri di Rosignano Solvay (Livorno) con il progetto “Voci in crescita: il podcast dei giovani cittadini”, per l’area Cittadinanza Attiva; Istituto Tecnico Tecnologico (I.T.T) “A. Pacinotti” – Scuola Secondaria II Grado di Taranto, con il progetto “Cibo Buono, Cibo Giusto”, per l’area Salute globale; Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali di Bari, con il progetto “Landness-richiamo alla terra”, per l’area Sostenibilità ambientale, sociale, economica.

Menzioni speciali anche per l’Istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia, l’I.I.S.S. “Mons. A. Bello” di Molfetta (BA) e l’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” Di Misterbianco (Catania).

Sul canale Youtube di Cittadinanzattiva la playlist dei video dei progetti vincitori.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!