Educazione finanziaria, al via incontri BPER e FEduF “Fate il nostro gioco”

Prende il via domani da Roma il roadshow promosso da BPER Banca e FEduF per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie sui rischi del gioco d’azzardo

Una serie di incontri con gli studenti delle scuole superiori per far capire loro i rischi del gioco d’azzardo attraverso l’analisi di false credenze e basse probabilità di vincita. Prende il via domani da Roma il roadshow promosso da BPER Banca e FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, ABI) dal titolo “Fate il nostro gioco”. È quanto comunica una nota congiunta di BPER e FEduF.

«È per noi importante continuare a parlare ai ragazzi di un tema sempre più attuale e preoccupante, quello del gioco d’azzardo patologico – spiega Simone Maci, responsabile Direzione Regionale Lazio Toscana Umbria di BPER Banca – Un fenomeno sociale che ormai riguarda tutte le fasce di età e tutte le classi socioculturali. Partire dalle scuole, dialogare con gli studenti, può rappresentare una concreta opportunità affinché informazione e consapevolezza possano esser sempre presenti nelle nuove generazioni».

Il format, condotto dai divulgatori scientifici di Taxi1729, prevede la rappresentazione di una conferenza spettacolo rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è guidare i ragazzi in un percorso di consapevolezza sulle reali dinamiche del gioco d’azzardo, analizzandone le regole matematiche, le false credenze e le basse probabilità di vincita attraverso simulazioni di gioco online, esperimenti e una continua interazione con il pubblico. Altri incontri, sempre rivolti a studenti, sono previsti nel corso dell’anno in più regioni d’Italia.

Con questa iniziativa, spiega la nota, “BPER vuole confermare il proprio impegno nella sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo patologico, promuovendo l’educazione finanziaria come strumento di prevenzione e responsabilità sociale”.

