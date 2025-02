Educazione sessuale a scuola, disponibile per meno di un adolescente su due

Solo il 47% degli adolescenti, meno di uno su due, ha ricevuto un’educazione sessuale a scuola, una percentuale che scende al 37% al Sud e nelle Isole. Nella maggior parte dei casi è stata fatta in modo sporadico. Indagine Save the Children

Educazione sessuale nelle scuole, disponibile per meno di un adolescente su due (Foto cottonbro studio per Pexels)

Educazione sessuale nelle scuole, fotografia di un bisogno senza risposta. A oggi infatti meno di un adolescente su due ha fatto educazione sessuale a scuola mentre i genitori che ritengono utile l’educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria a scuola sono il 91%.

La principale fonte di informazione dei ragazzi e delle ragazze su temi come la sessualità e l’affettività è il web. Emerge uno scarso accesso ai consultori e ai servizi sanitari e il perdurare di una serie di stereotipi sul piacere. I dati vengono dall’indagine di Save the Children realizzata in collaborazione con IPSOS per la ricerca “L’educazione affettiva e sessuale in adolescenza: a che punto siamo?”, in cui l’associazione ha analizzato il rapporto tra giovani e sessualità.

Save the Children lancia la campagna “Facciamolo in classe”, insieme al Movimento Giovani per Save the Children e alla content creator Aurora Ramazzotti per l’introduzione di percorsi obbligatori di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole.

Educazione alla sessualità solo per il 47% degli adolescenti

Solo il 47% degli adolescenti, meno di uno su due, ha ricevuto un’educazione sessuale a scuola, una percentuale che scende al 37% al Sud e nelle Isole. Nella maggior parte dei casi, l’educazione sessuale a scuola è stata affrontata in modo sporadico: il 44% riporta di aver partecipato a lezioni che si sono svolte solo per qualche settimana, mentre il 32% parla di un unico evento isolato di una giornata. L’82% di chi ha partecipato a corsi di educazione sessuale a scuola li ha considerati in ogni caso utili e arricchenti.

Fra gli altri dati significativi della ricerca emerge che il 66% degli adolescenti ha avuto esperienze sessuali; ma il 16% afferma di averlo fatto per non sentirsi diversa/o e quasi uno su 10 per le pressioni del/della partner.

«Per educare i giovani e le giovani a relazioni sessuali e affettive sane, prevenire comportamenti a rischio, discriminazioni e violenze,è urgente una legge che preveda l’inserimento di percorsi obbligatori di educazione all’affettività e alla sessualità, in linea con le Linee guida UNESCO sulla Comprehensive Sexuality Education e gli Standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle scuole e all’interno dei piani formativi, coerentemente con l’età dei beneficiari», ha dichiarato Giorgia D’Errico, Direttrice delle Relazioni Istituzionali di Save the Children.

Sessualità, informazioni online e scarso accesso ai servizi sanitari

Quando cercano informazioni da soli sulla sessualità, gli adolescenti vanno online: il 47% degli intervistati sceglie siti web e articoli online per informarsi sulle pratiche sessuali e il 57% quando vuole approfondire il tema delle infezioni sessualmente trasmissibili; fra le altre fonti ci sono libri o manuali scientifici per le infezioni sessualmente trasmissibili per il 22% degli intervistati. I video pornografici per le pratiche sessuali vengono utilizzati dal 22%.

«È ancora troppo alto il numero di adolescenti che considera la pornografia uno strumento di apprendimento sul sesso, con il rischio di alimentare false credenze e stereotipi legati alla sessualità», ha dichiarato Antonella Inverno, Responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children.

Dall’indagine emerge infatti che quasi un adolescente su 4 ritiene la pornografia una rappresentazione realistica dell’atto sessuale.

Più di un adolescente su 4 tra i 14 e i 18 anni (il 26%) pensa sia frequente subire o assistere a discriminazioni legate all’orientamento o all’identità sessuale, il 22% a discriminazioni sessiste, mentre più di uno su tre (il 35%) a episodi di body shaming. Fra altri aspetti che colpiscono c’è lo scarso accesso ai servizi sanitari e ai consultori. Oltre 8 adolescenti su 10 (82%) non ha mai fatto un test HIV.

Solo il 12% è stato in un consultorio, con una percentuale leggermente maggiore tra le ragazze (15%). L’8% avrebbe voluto accedervi ma non lo ha fatto, mentre il 77% dichiara di non averne sentito il bisogno. Solo il 24% degli adolescenti saprebbe con certezza a chi rivolgersi in caso di urgenza legata alla sessualità. Le principali barriere all’accesso per chi avrebbe voluto andare, ma non lo ha fatto, sono la vergogna e la difficoltà a recarvisi da soli. Inoltre, il 24% di chi avrebbe voluto andare, ma non lo ha fatto, segnala l’assenza di un consultorio nelle vicinanze.

«Dalla ricerca emergono passi avanti significativi nel dialogo tra giovani e genitori sui temi della sessualità – afferma Antonella Inverno – Tuttavia, il digitale rimane la risorsa principale delle informazioni su questi aspetti e colpiscono i dati sullo scarso accesso ai servizi sanitari, ai consultori e la percentuale molto limitata di adolescenti che si sottopongono al test HIV, così come la resistenza di stereotipi e false credenze. Inoltre, preoccupa fortemente il comune sentire rispetto alle discriminazioni subite o testimoniate e ad alcuni comportamenti a rischio, come il binge drinking associato alla sessualità, anche se si tratta di dati basati sulla percezione delle e degli adolescenti rispetto ai loro coetanei».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!