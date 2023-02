Il digitale a scuola: al via la seconda edizione del progetto DigitalMente, di UNC e TikTok

Dopo il successo della scorsa edizione di “DigitalMente. Imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza” con oltre 1200 scuole coinvolte, si rinnova la collaborazione tra Unione Nazionale Consumatori (UNC) e TikTok a favore della sicurezza e del benessere digitale dei più giovani.

Con il supporto di un team di specialisti – tra cui la psicoterapeuta Maura Manca (Osservatorio Adolescenza) – l’associazione promuove un percorso didattico per esplorare nozioni e strategie finalizzate a favorire un ambiente digitale sicuro e positivo, con il supporto attivo di TikTok.

Per Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, le piattaforme digitali sono “uno strumento fondamentale per avvicinare le persone, soprattutto i più giovani, oltre che un luogo per favorire l’espressione della propria creatività”. “Crediamo però che vadano usate consapevolmente – sottolinea Dona – per non correre il rischio che sia la tecnologia ad usarci. Progetti come questo favoriscono il dialogo tra le generazioni: i ragazzi di oggi, grazie al digitale, diventano consumatori ben prima rispetto ai loro genitori, ma noi adulti abbiamo il compito di avvertirli sui rischi e dare loro gli strumenti per riconoscerli e superarli. Così, siamo certi, avremo consumatori più consapevoli online e offline”.

DigitalMente, il materiale per le scuole

All’interno della piattaforma gli insegnati delle scuole secondarie di I° e II° grado che aderiscono al progetto troveranno risorse educative gratuite che affrontano, in particolare, il tema della socialità sempre più “connessa” e si inscrivono nella dimensione dell’educazione civica, promuovendo l’insegnamento e l’adozione di abilità fondamentali per l’esercizio di una cittadinanza digitale responsabile.

Oltre al materiale di approfondimento, grazie al Trivial quiz, i ragazzi potranno inoltre mettere alla prova le proprie competenze in materia digitale e sfidarsi tra loro; la scuola vincitrice avrà la possibilità di ospitare un incontro con gli esperti di TikTok.

“Digitalmente è un progetto concreto ed efficace perché è costruito su misura per i ragazzi di questa età e poggia su un solido substrato neuroscientifico – ha commentato Maura Manca, Psicoterapeuta, Osservatorio Nazionale Adolescenza, che ha elaborato i contenuti didattici del programma educativo. – Uso consapevole significa saper usare, saper stare e saper essere all’interno di uno spazio di connessione e condivisione. Il progetto è stato pensato come percorso di crescita in cui i ragazzi possono interagire direttamente tra loro e con la piattaforma stessa per imparare la differenza tra uso e abuso, l’importanza delle parole e il loro effetto, ad andare oltre le apparenze e a riconoscere i pericoli della rete.”

“La sicurezza delle persone che fanno parte della nostra community, soprattutto quando si tratta dei nostri membri più giovani, è per noi una priorità – ha affermato Giacomo Mannheimer, Responsabile Relazioni Istituzionali Sud Europa di TikTok – ed è per questo che abbiamo implementato una serie di misure per incrementare la sicurezza e la privacy dei minorenni presenti in piattaforma, mettendo a loro disposizione, oltre che delle loro famiglie, misure di controllo e strumenti in app che vengono costantemente aggiornati per gestire nel modo più sicuro possibile la loro presenza online”.

