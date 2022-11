Le scuole scrivono il Diario della creatività di “Io Sono Originale”, il 30 novembre la presentazione

Io Sono Originale prevede, tra le diverse attività in programma, due edizioni del “Diario della creatività”. Appuntamento il 30 novembre per la presentazione dei migliori elaborati realizzati dalle scuole

“Io Sono Originale” dà appuntamento al 30 novembre, alle ore 10:00, con l’evento nazionale dedicato alla presentazione dei migliori elaborati delle scuole realizzati nell’ambito del “Diario della creatività”, un’iniziativa che coinvolge le scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema della protezione della proprietà intellettuale e della lotta al falso.

Per la prima edizione sono stati raccolti 61 diari, realizzati da istituti scolastici delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Umbria. I ragazzi hanno lavorato, sotto la guida dei docenti, alla compilazione del “Creativity Diary” e alla preparazione di messaggi educativi, allo scopo di consolidare nei loro coetanei una consapevolezza diffusa di quanto la creatività e l’innovazione siano importanti in ogni ambito della vita, assistiti dai referenti locali delle associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Consumatori).

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui social www.facebook.com/adiconsum e www.youtube.com/movimentoconsumatori. L’evento verrà in seguito condiviso anche sulla pagina Facebook di Confconsumatori.

Io Sono Originale, il progetto

“Io Sono Originale” è l’iniziativa del MiSE (ora MIMIT), promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI – UIBM) in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte al CNCU che, in continuità con le precedenti edizioni, promuove una campagna di educazione e sensibilizzazione per coltivare la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare i consumatori in merito ai rischi collegati alla contraffazione.

