XX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, 15 mila le scuole coinvolte da Cittadinanzattiva

“Dai voce alla sicurezza e alla sostenibilità”: a questo sono chiamati gli studenti per la XX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole promossa da Cittadinanzattiva. Gli studenti e le studentesse potranno raccontare – attraverso messaggi audio, video, podcast – come prevenire e fronteggiare terremoto, alluvione e cambiamento climatico. I materiali potranno essere inviati a scuola@cittadinanzattiva.it entro il 15 febbraio 2023.

La Giornata nazionale per la sicurezza delle scuole rientra nella campagna Impararesicuri, che si svolge in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento della Protezione civile.

Quest’anno, inoltre, verrà inviata a 15.000 scuole la Smart box aggiornata con approfondimenti sul tema della sicurezza a scuola e sul territorio e due interviste impossibili all’Alluvione e al Terremoto.

Sicurezza nelle scuole, gli studenti protagonisti

Le attività di informazione e prevenzione nelle scuole sono essenziali – ricorda l’associazione – se si considera che su 40.293 edifici scolastici oltre 17.000 (il 42%) sono situati in zona 1 e zona 2 – ossia a medio ed elevato rischio sismico – e circa 6000 (circa il 15%) in aree a rischio idrogeologico.

“Eppure – spiega – nello scorso anno scolastico, le prove di evacuazione, obbligatorie almeno due volte all’anno, sono state effettuate in poco più della metà delle scuole (56%), non sono state effettuate nel 33% o sono state coinvolte solo alcune classi nell’11%. Laddove svolte, hanno riguardato quasi esclusivamente il rischio incendio (99%) e quello sismico (77%), ben poco (5%) il rischio alluvione, nonostante il verificarsi sempre più frequente di fenomeni atmosferici estremi che stanno colpendo il nostro Paese”.

Nell’evento nazionale di oggi presso l’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Roma i protagonisti sono stati proprio gli studenti che, oltre a rivolgere domande ai relatori presenti, hanno prodotto video messaggi per far sentire la loro voce e avanzare proposte concrete in materia di rischi naturali.

“Occorre non solo accelerare interventi sulla sicurezza e sulla manutenzione delle strutture scolastiche per evitare il ripetersi di crolli, ma anche tenere alta l’attenzione su comportamenti e procedure da adottare per sperimentare come fronteggiare i rischi presenti sul nostro fragile territorio – dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. – Insieme a Save The Children, inoltre, ci auguriamo che nella prossima legge di Bilancio siano stanziate risorse economiche adeguate a garantire il supporto psicologico, sociale e educativo alle giovani vittime di eventi emergenziali e alle loro famiglie. Altrettanto importante è garantire il pieno accesso alla giustizia alle vittime di tali eventi, prevedendo che siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti.”

