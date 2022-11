Black Friday per tutta la settimana. Codacons: i consumatori anticipano i regali di Natale

È la settimana del Black Friday. Le promozioni si moltiplicano da giorni, quelle online sono partite anche prima, alcuni outlet fanno sconti per dieci giorni e ormai i commercianti sono arrivati a parlare di Black Month con sconti e promozioni spalmate su tutto il mese di novembre.

Sarà un Black Friday molto online, dicono alcune indagini, anche se i consumatori si muovono agilmente fra e-commerce e negozi, cercano i prodotti e i prezzi sullo smartphone e vanno negli store, fanno la fila nei negozi e vedono le ultime offerte online… tutto si tiene, insomma. Quello che sembra certo è che molti di quelli che faranno spese cercheranno acquisti per sé (magari capi di abbigliamento), occasioni tech ma anche un’anticipazione dei regali di Natale, per trovare qualche occasione a prezzo un po’ più basso in un contesto economico difficile che costringerà a fare bene i conti con le spese natalizie.

Codacons: regali di Natale per un acquirente su due

I dati diffusi dal Codacons dicono che il valore delle vendite durante il Black Friday quest’anno si aggirerà intorno ai 3,5 miliardi di euro e che molti approfitteranno di questa settimana di sconti per anticipare i regali di Natale.

«La parte del leone, ancora una volta, la farà l’e-commerce: piattaforme online, negozi virtuali e siti dei produttori genereranno acquisti per complessivi 2,5 miliardi di euro – stima il Codacons – Meno di un acquisto su 3 (il 30% circa del totale) avverrà direttamente nei negozi fisici, per un controvalore di circa 1 miliardo di euro».

Fra i prodotti più cercati e gettonati durante il Black Friday, prosegue l’associazione, ci saranno elettronica e hi-tech, “comparto dove il 60% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto”; cresce l’interesse per abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 50% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (20%).

«Mai come quest’anno la settimana di sconti sarà sfruttata per fare acquisti legati alle prossime festività: quasi un italiano su 2 che aderirà al Black Friday (49%) – dice ancora il Codacons – anticiperà i regali di Natale, una scelta “obbligata” considerata l’inflazione alle stelle e il perdurare del caro-bollette, fattori che spingono i consumatori ad approfittare di sconti e promozioni allo scopo di contenere la spesa».

Black Friday, attenzione alle truffe online

Attenzione però al rischio di incappare in truffe online e ai tentativi di rubare i dati degli utenti quando si compra sul web. Il Black Friday online è anche occasione che moltiplica i siti finti e i tentativi di truffa, tanto è vero che già all’inizio di novembre la Polizia Postale aveva lanciato l’allerta sulle false occasioni di acquisti online e sulle possibili frodi. Attenzione dunque alle offerte online troppo vantaggiose per essere vere, all’autenticità dei siti, e al sistema di pagamento usato – meglio una carta ricaricabile.

«Spesso chi acquista online viene tratto in inganno perché gli annunci vengono pubblicati su siti clone apparentemente molto simili a quelli ufficiali – spiega la Polizia Postale – Dopo aver comprato il prodotto desiderato, l’utente non riceverà nulla e correrà il rischio che i dati della sua carta, inseriti durante l’acquisto, vengano rubati. Per evitare di incorrere in simili truffe, si consiglia di diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose, di acquistare da siti ufficiali o già conosciuti e di leggere le recensioni per verificare che la pagina non sia stata già segnalata come fraudolenta. È comunque sempre preferibile utilizzare carte ricaricabili per acquistare online».

