Solidarietà in campo: torna la partita del cuore 2024

Torna in campo la solidarietà con la 33esima edizione della Partita del Cuore, che vedrà la Nazionale Cantanti affrontare la Nazionale della Politica allo stadio Gran Sasso – Italo Acconcia de L’Aquila. L’evento si terrà mercoledì 17 luglio e sarà trasmesso in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Eleonora Daniele, la telecronaca di Alberto Rimedio e la partecipazione di numerosi artisti del mondo della musica e dello spettacolo.

L’intero incasso dello stadio sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Reparto Pediatrico dell’Ospedale San Salvatore de L’Aquila. Inoltre, l’iniziativa è legata al numero solidale 45585, attivo già da ora, che permette di sostenere il progetto accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questo progetto offre alloggio e supporto gratuito alle famiglie che, da tutte le regioni d’Italia e da molti paesi nel mondo, raggiungono la capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie.

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù è un punto di riferimento internazionale, con il 30% dei suoi pazienti provenienti da fuori Regione o dall’estero. Per le famiglie più bisognose, mette a disposizione una rete di accoglienza che garantisce ogni anno oltre 140mila notti gratuite presso le case di accoglienza, ospitando circa 3000 famiglie che devono trattenersi a Roma per lunghi periodi di cura. Il costo medio a carico dell’Ospedale per ogni famiglia ospitata è di circa 800 euro, con una previsione di costo complessivo per l’anno 2024 pari a 2,4 milioni di euro. Questi costi comprendono le spese per le case di accoglienza, i mediatori culturali, i buoni pasto, i viaggi e i trasferimenti, oltre al personale dedicato.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di RAI Per la Sostenibilità-ESG, che offrirà supporto informativo attraverso i canali editoriali RAI dal 12 al 17 luglio. Questo contributo sarà fondamentale per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi necessari per continuare a sostenere queste famiglie in difficoltà.

