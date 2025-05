Sorgenia lancia l’assistenza clienti in lingua dei segni italiana

Sorgenia lancia l’assistenza clienti in LIS (Foto RDNE Stock project per Pexels)

L’assistenza clienti di Sorgenia è ora anche in Lingua dei segni italiana (LIS). Da qualche giorno un nuovo servizio digitale permette alle persone sorde di dialogare con gli operatori del customer care di Sorgenia attraverso la mediazione di video-interpreti LIS professionisti, collegati da remoto attraverso una piattaforma specializzata nelle telecomunicazioni e nella video-telefonia. Il servizio è realizzato in partnership con TELLIS, servizio di interpretariato digitale e telefonico, fornito dalla Società Cooperativa Sociale Service & Work. L’obiettivo di quello di abbattere le barriere comunicative e garantire un’assistenza accessibile a tutti.

«Grazie a questa opportunità per le persone sorde, Sorgenia si impegna a rendere l’assistenza clienti un diritto universale, in un’ottica di inclusività, consapevolezza e accessibilità – ha detto Daria Scotti, Digital Service Evolution Manager di Sorgenia – In TELLIS abbiamo trovato un partner affidabile e competente, in grado di offrire un servizio distintivo che unisce efficienza e sensibilità sociale».

Assistenza clienti con la LIS, cosa sapere

Il servizio utilizza una videochiamata gratuita, funzionale a contattare telefonicamente l’assistenza clienti di Sorgenia, e garantisce al cliente sordo la “total conversation”, un sistema – spiega Sorgenia – che rispetta le preferenze individuali grazie alla possibilità di interagire con le proprie modalità comunicative, utilizzando la LIS, la voce, la labiolettura e la chat con l’interprete collegato in video”.

Al servizio si accede dal sito web di Sorgenia, cliccando sul pulsante “videochiama ora”, oppure effettuando la scansione del QR Code o, ancora, dalle App di Sorgenia, dal sito web e dall’App di TELLIS, attraverso l’accesso libero senza la necessità di creare un account, selezionando il logo di Sorgenia.

I giorni in cui si può chiamare direttamente senza prendere un appuntamento sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Secondo l’Istat in Italia ci sono circa 7 milioni di persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione. Di queste, circa 877 mila sono considerate disabili uditivi. Le persone sorde che usano la LIS come principale strumento di comunicazione spesso sono escluse, in qualità di consumatori, dai servizi tradizionali. E per questo Sorgenia ha deciso di dedicare loro un percorso di accesso dedicato.