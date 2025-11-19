Una ricerca di Skuola.net su 1.100 studenti rivela carichi di lavoro eccessivi, weekend sacrificati e un ricorso crescente a web, IA e ripetizioni. La matematica resta la materia più temuta.

Troppi compiti, spesso più del tempo passato in classe. È il quadro che emerge dalla nuova indagine di Skuola.net, che fotografa una generazione di studenti – dalle medie alle superiori – schiacciata da un carico di studio che si estende ben oltre l’orario scolastico. Il risultato? Un ricorso sempre più frequente alla tecnologia, alle ricerche online, all’intelligenza artificiale e, non di rado, all’aiuto dei familiari.

Il tema dei compiti continua a dividere studenti, genitori e docenti. In molti segnalano anche la pratica – nonostante le raccomandazioni ministeriali – di assegnare nuove attività sul registro elettronico durante i giorni di chiusura della scuola, complicando ulteriormente l’organizzazione familiare.

Compiti: più tempo a casa che in classe

Secondo il sondaggio, il 37% degli studenti impiega più di 4 ore al giorno per completare i compiti assegnati. Un terzo del campione ne dedica tra le 2 e le 3, mentre solo il 19% riesce a cavarsela in un’ora o due. Gli “iper-veloci” sono appena il 10%.

Neppure il weekend offre un vero sollievo: solo il 20% degli intervistati riesce a finire tutto in mezza giornata, mentre il 15% passa praticamente l’intero fine settimana sui libri. Per molti, il tempo libero è diventato un lusso.

Familiari, ripetizioni e IA: quando l’aiuto diventa indispensabile

Il peso dei compiti si ripercuote anche sul resto della famiglia: solo il 35% degli studenti non chiede mai aiuto ai propri cari. Alle medie, l’autonomia crolla al 18%.

Il 7% ha bisogno di supporto ogni giorno, il 27% nei compiti più complessi, mentre per il 31% il sostegno domestico è occasionale.

Sul fronte delle soluzioni, l’aiuto digitale è ormai parte integrante della routine scolastica:

Il 90% degli intervistati usa il web per svolgere i compiti (il 14% spesso, il resto saltuariamente).

L’80% ha utilizzato almeno una volta l’intelligenza artificiale.

Il 28% ricorre a ripetizioni, con maggiore incidenza tra gli studenti delle superiori.

La matematica resta il nemico numero uno

Tra tutte le materie, la matematica continua a rappresentare l’ostacolo principale: lo afferma il 32% degli studenti. Seguono l’italiano (25%) e le lingue classiche (16%).

All’estremo opposto, arte e scienze risultano le più “leggere”, indicate come impegnative solo dal 3% del campione.

Nonostante la mole di lavoro, la maggioranza degli studenti non demonizza i compiti: il 57% ritiene che siano utili, almeno in buona parte. Un 34% ne salva solo qualcuno, mentre il 10% li considera una perdita di tempo totale.

I dati raccontano un mondo scolastico dove il confine tra apprendimento e sovraccarico è sempre più sottile. E confermano una pressione crescente sulle famiglie e sugli stessi studenti, che cercano nella tecnologia un alleato indispensabile per restare a galla.