Sviluppo umano, UNDP: il mondo va indietro

Sviluppo umano, il mondo va indietro. L’indice di sviluppo umano diminuisce per la prima volta in oltre trent’anni, torna ai livelli di quasi sei anni fa e questo “immenso declino” riguarda oltre il 90% dei paesi del mondo. Le crisi molteplici che si susseguono, a partire dalla pandemia di Covid per continuare con la guerra in Ucraina e gli choc climatici, e in cui le comunità sono intrappolate stanno bloccando qualunque progresso e nove paesi su dieci stanno tornando indietro nello sviluppo umano.

“Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World” (Tempi incerti, vite instabili: plasmare il nostro futuro in un mondo in trasformazione) è il titolo dello Human Development Report 2021/2022 diffuso oggi dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp).

Il dossier sostiene che strati di incertezza si accumulano e interagiscono per sconvolgere la vita in modi senza precedenti. Gli ultimi due anni hanno avuto un impatto devastante per miliardi di persone in tutto il mondo, con le crisi del Covid-19 e ora la guerra in Ucraina, i cambiamenti economici e sociali, la crisi climatica. «Senza un brusco cambio di rotta, potremmo andare verso ancora più privazioni e ingiustizie» avverte il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

— UN Development (@UNDP) September 8, 2022