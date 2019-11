Tutela al cittadino sui servizi pubblici, da Cittadinanzattiva un telefono e l’assistente virtuale Susi

Da oggi il numero telefonico, da domani l’assistente virtuale. Sono le due iniziative di tutela sui servizi pubblici, acqua, rifiuti, trasporto pubblico e asili nido comunali, lanciate oggi da Cittadinanzattiva e realizzate nell’ambito del progetto Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico.

Servizi pubblici, la tutela al cittadino

«Rafforzare forme di assistenza e tutela per i cittadini-consumatori relativamente a servizi che incidono in modo rilevante sulla vita quotidiana ma che allo stato attuale sono caratterizzati da strumenti di tutela inesistenti o poco strutturati».

Questo il principale obiettivo del servizio che risponde, da oggi, allo 06 36718040, dalle 14:30 alle 17:30. È un numero di informazione, assistenza e consulenza sui servizi pubblici locali, strutturato per favorire il dialogo con l’amministrazione comunale e il gestore di riferimento del servizio, in una prospettiva di promozione della cultura del reclamo come stimolo ad una gestione ed erogazione di qualità. Il servizio è attivo anche il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13.

Susi, da domani l’assistente virtuale

Da domani inoltre, il tutto sarà arricchito da un sistema digitale integrato, SUSI, un assistente virtuale a disposizione dei consumatori che hanno bisogno di informazioni in tema di servizi pubblici locali e su come tutelare i propri diritti.

SUSI (sigla che sta per Sistema Unico di Supporto Intelligente) è un sistema integrato di assistenza in grado di autoapprendere dai casi precedentemente risolti, e sarà attivo in homepage di Cittadinanzattiva e su Informap (www.cittadinanzattiva.it/informap) in versione beta pubblica. Se l’informazione non sarà esaustiva, l’utente potrà sempre chiede di entrare in contatto con un operatore in carne e ossa. SUSI inizierà a fornire risposte alle domande in tema di acqua, per poi arricchire le proprie conoscenze ed essere di aiuto anche sugli altri servizi pubblici locali.