Tutela dei minori con disabilità, le azioni nel Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza

“Sono numerosi i riferimenti ai minori con disabilità nel 5° Piano nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, nonché gli “incroci” con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità”, lo afferma l’avv. Paolo Colombo, Garante delle persone con disabilità della Regione Campania.

Il Piano, adottato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza il 21 maggio 2021, è stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri ed è ora in attesa di essere adottato tramite un Decreto del Presidente della Repubblica.

“Le misure previste – spiega l’Avv. Colombo – rispondono alle raccomandazioni che l’Italia ha ricevuto nel 2019 dal Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, utilizzando l’Agenda ONU 2030 come orizzonte di riferimento e il percorso proposto dalla Commissione Europea con il cosiddetto “Child Guarantee” (sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili), per assicurare un’attenzione ai bambini e agli adolescenti più vulnerabili”.