UNICEF: livelli significativamente più alti di ansia nei bambini che subiscono bullismo e cyberbullismo

In Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% sono esposti a immagini cruente e violente; mentre la percentuale di bambini che hanno subito frequenti episodi di bullismo è pari al 14,3% (dato del 2022): sono i dati ricordati da UNICEF in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio).

“I bambini che subiscono bullismo e abusi online presentano livelli significativamente più alti di ansia, pensieri suicidari e comportamenti autolesionistici. Il bullismo e il cyberbullismo sono esperienze che possono lasciare segni profondi su bambini e adolescenti compromettendo la loro crescita e le relazioni – ha ricordato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. – Per proteggere la salute mentale dei giovani e degli adolescenti sono necessarie soluzioni concentrate sulla prevenzione del bullismo e degli abusi online e sulla riduzione dell’esposizione a contenuti dannosi”.

L’UNICEF Italia ha rinnovato la collaborazione con Guida Psicologi: per la giornata è stato realizzato un “Carosello” di immagini con alcuni messaggi sugli impatti di episodi di bullismo e cyberbullismo sulla persona, mettendo in evidenza come offese ripetute, umiliazioni ed esclusione possano attivare nel cervello le stesse aree coinvolte nel pericolo e nel dolore.

Bullismo e cyberbullismo, domani il convegno di Udicon

Domani, martedì 10 febbraio 2026, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio – dalle ore 10 alle 12.00 – Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) presenta “BullyFace – il volto del bullismo”, il 7° convegno nazionale sul bullismo e il cyberbullismo.

L’evento coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole secondarie di primo grado a livello nazionale e rappresentanti delle istituzioni, Forze dell’Ordine, esperti di tutela dei minori, professionisti della salute psicologica. Tra le novità di questa edizione, l’intervento di Raffaele Capperi, testimonial e attivista contro il bullismo, che porterà agli studenti la sua esperienza diretta.

“Ogni ragazzo deve sapere che non è sbagliato, che non è debole e che non è solo. Con BullyFace vogliamo costruire fiducia e consapevolezza, perché il silenzio è il miglior alleato del bullismo”, dichiara Martina Donini, Presidente nazionale Udicon.

Durante il convegno verranno approfondite le dinamiche relazionali e gli impatti del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni che incidono ancora in modo significativo sulla vita delle nuove generazioni, soprattutto in un periodo segnato da gravi episodi di violenza nelle scuole. Come relatori, interverranno Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Daniele Natalizia (Presidente dell’Associazione Mede@) impegnata da anni nella prevenzione del cyberbullismo; Giorgia Colapicchioni (Polizia di Stato). Il focus sulle dinamiche adolescenziali sarà affidato a Chiara Antonini (vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus) e Costanza Galante (referente Lazio A.I.C.S. e Psicologa della comunicazione e marketing).

“Con BullyFace continuiamo il nostro impegno nella sensibilizzazione, perché bullismo e cyberbullismo non sono emergenze temporanee ma fenomeni complessi che richiedono risposte costanti. Vogliamo dare ai ragazzi gli strumenti per riconoscere le situazioni di rischio, difendersi e soprattutto chiedere aiuto. Nessuno deve sentirsi solo”, aggiunge Donini.

“Contrastare questi fenomeni significa educare all’empatia e al rispetto. È fondamentale che i ragazzi sappiano di potersi fidare degli adulti e delle istituzioni. Solo così possiamo spezzare paura e silenzio”, conclude.