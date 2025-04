Europa, il meglio della settimana dalla voce dei protagonisti

Dall’agenzia di video news TotalEU arriva la sintesi video degli eventi più importanti della settimana in Europa. Focus sul progetto SuperComputing del Veneto e sul Safety Gat , il sistema europeo di allerta europeo sui prodotti non alimentari pericolosi

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 14 al 17 aprile ( vedi video incorporato).

Dal SuperComputing al Safety Gate

Fra gli incontri di stampo nazionale, i cronisti di TotalEU raccontano che presso la sede della Regione Veneto si è tenuto l’evento “High Performance Computing” per la Competitività Regionale e delle Comunità, durante il quale è stato presentato il progetto di “Super Computing”, per il quale il Veneto investirà 15 milioni di euro. Si tratta della realizzazione di un’infrastruttura di supercalcolo a servizio di imprese e pubbliche amministrazioni, in collaborazione con diverse università del territorio. Il “vero asset del progetto”, ha infatti dichiarato Luca De Pietro (direttore della Strategia ICT, Agenda Digitale Regione Veneto) , “è la collaborazione tra le università della regione” e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Dal lato dei consumatori, il commissario Ue per la Giustizia, Michael McGrath in conferenza stampa ha presentato il Safety gate report 2024 con le le misure adottate nei confronti dei prodotti non alimentari pericolosi. La relazione presenta una panoramica dei prodotti pericolosi notificati nel 2024: al primo posto ci sono i cosmetici, seguiti da giocattoli e ed elettrodomestici.

Fra gli altri eventi, giovedì 17 aprile la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha annunciato la decisione del Consiglio dei governatori di tagliare per la settima volta consecutiva i tagli di interesse dello 0,25%. “L’inflazione si stabilizzerà in modo sostenibile sul 2% in linea con il nostro obiettivo di politica monetaria”, ha detto ai giornalisti.

