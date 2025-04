Safety Gate, i prodotti pericolosi più segnalati sono cosmetici e giocattoli

Cosmetici, giocattoli ed elettrodomestici sono le tre categorie di prodotti più notificati dal Safety Gate nel 2024 e nel 49% dei casi i rischi segnalati sono quelli chimici. La Commissione europea ha presentato oggi la relazione annuale 2024 sul Safety Gate, il sistema europeo di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi. La relazione presenta una panoramica dei prodotti pericolosi notificati nel 2024.

Lo scorso anno, informa Bruxelles, sono state notificate 4.137 segnalazioni, il numero più alto mai registrato dal lancio del sistema nel 2003.

“Questo aumento degli allarmi dimostra la crescente efficacia e fiducia nel sistema Safety Gate, poiché le autorità utilizzano più spesso la piattaforma per segnalare e affrontare potenziali minacce alla sicurezza dei consumatori – spiega una nota della Commissione europea – La relazione delinea inoltre le azioni di follow-up intraprese dalle autorità nazionali degli Stati membri dell’UE, della Norvegia, dell’Islanda e del Liechtenstein per prevenire danni ai consumatori e fermare la vendita di prodotti pericolosi”.

Cosmetici, pesa il caso “lilial”

Nel 2024 i cosmetici (36%) sono rimasti i prodotti più frequentemente segnalati che presentano rischi per la salute, seguiti da giocattoli (15%), elettrodomestici (10%), veicoli a motore (9%) e prodotti chimici (6%).

Gli ingredienti chimici sono stati la principale causa di rischio in quasi la metà degli allarmi. Le sostanze chimiche pericolose rilevate includevano cadmio, nichel e piombo nei gioielli, nonché fragranze allergeniche negli oli per il corpo e sostanze chimiche sintetiche utilizzate per ammorbidire la plastica, ad esempio in alcuni indumenti.

Il 97% dei cosmetici notificati conteneva BMHCA, il Butylphenyl Methylpropional o lilial, una fragranza sintetica vietata, che può danneggiare il sistema riproduttivo e causare irritazione cutanea. Il Lilial è stato vietato dall’Unione Europa a partire dal 1 marzo 2022 ma in commercio esistono molti prodotti che ancora lo contengono, e numerosi sono stati i sequestri di cosmetici svolti nel tempo proprio per la presenza di questa sostanza.

La Commissione sta ora lavorando con le autorità nazionali di vigilanza del mercato per preparare la prima indagine approfondita sulla sicurezza dei prodotti. Lo “sweep” è una serie di controlli effettuati simultaneamente sui siti web per individuare le violazioni del diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori in un determinato settore. L’obiettivo dell’indagine a tappeto sulla sicurezza dei prodotti, aggiunge Bruxelles, sarà quello di verificare la conformità dei prodotti venduti sui mercati online al nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, per migliorare la sicurezza dei prodotti venduti online.

